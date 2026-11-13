Zelenski confirma el desbloqueo de las negociaciones con Rusia y el "mayor intercambio de prisioneros" entre los países

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la sesión plenaria de la novena cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín, Irlanda. - Li Mangmang / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado el desbloqueo del proceso de diálogo trilateral con Rusia y Estados Unidos tras reunirse con los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, destacando el acuerdo alcanzado para llevar a cabo "el mayor intercambio de prisioneros de guerra" desde el inicio de la invasión y la incorporación directa de los socios europeos a la mesa de negociación en la próxima ronda.

En una comparecencia conjunta ante los medios tras la ronda diplomática mantenida en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y el viaje de los emisarios estadounidenses a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, Zelenski ha celebrado en Dublín --tras participar en la Cumbre de la Comunidad Política Europea-- que "se haya desbloqueado" el formato de negociación, lo que abre la puerta a nuevas reuniones encaminadas a fijar una agenda de desescalada y posibles altos el fuego.

"En primer lugar, se desbloqueó nuestra reunión trilateral y es muy importante porque da esperanza de que pondremos fin a esta guerra", ha afirmado el mandatario ucraniano.

Por su parte, el yerno del presidente Donald Trump y asesor en las negociaciones, Jared Kushner, ha puesto en valor el pacto para repatriar a "miles" de soldados cautivos. Aunque Kiev sigue abogando por un canje de "todos por todos", Zelenski ha calificado el acuerdo de "éxito real" para las familias y un paso tangible hacia la paz.

Asimismo, el jefe de Estado ucraniano ha subrayado como un avance clave que todas las partes hayan aceptado que Europa forme parte activa del equipo negociador en la próxima cita, y no de manera separada. "Es importante porque la guerra está en Europa. Seremos miembros de la Unión Europea en el futuro y las garantías de seguridad en Europa son fundamentales para la prosperidad", ha señalado.

EEUU DESTACA LA DISPOSICIÓN DE PUTIN A INCLUIR A EUROPA

Por su parte, Kushner, ha detallado que tanto él como Witkoff mantuvieron una reunión "muy detallada y productiva" en Moscú con Putin tras las jornadas de trabajo en Emiratos Árabes Unidos, logrando cerrar los flecos del canje de prisioneros.

Kushner ha asegurado que la delegación estadounidense ha trasladado al Kremlin que "es muy importante no concluir este acuerdo sin que los europeos estén en la mesa", afirmando que Putin "está dispuesto a intentarlo" para rebajar la tensión y abordar las cuestiones pendientes con mayor calma.

Además, el emisario estadounidense ha avanzado que Washington trabaja estrechamente con el equipo de Zelenski y con el general Alexus Grynkewich en un plan económico para la reconstrucción de Ucrania y en el diseño de garantías de seguridad de posguerra que eviten que el conflicto vuelva a repetirse en la región.

Por su lado, el enviado especial Steve Witkoff ha ratificado que el canje pactado supondrá "la mayor liberación de rehenes y prisioneros" hasta la fecha --si bien las partes han evitado precisar aún cuándo y dónde se ejecutará-- y ha subrayado que ambos emisarios han viajado directamente para informar en persona a Zelenski siguiendo las instrucciones del presidente Trump de acelerar las gestiones para poner fin a la guerra.