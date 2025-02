Zelenski considera aceptable el principio de acuerdo sobre tierras raras y descarta que Ucrania sea "deudora"

El presidente ucraniano confirma que ha sido invitado a Washington

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este miércoles que el éxito del acuerdo sobre las tierras raras depende de su homólogo estadounidense, Donald Trump, una vez se ha logrado alcanzar un primer borrador que Kiev considera aceptable ya que evitaría que el país se convierta en una nación "deudora".

"Este acuerdo puede tener un gran éxito, o pasar silenciosamente. El gran éxito dependerá del presidente Donald Trump", ha dicho Zelenski, quien ha destacado que las principales cuestiones que planteó aparecen reflejadas en el texto, como las garantías de seguridad, a las que Washington se mostraba reticente.

"No sólo necesitamos acuerdos económicos porque ahora estamos intentando sobrevivir (...) ¿Estados Unidos detendrá la ayuda militar? No se trata de congelar la guerra (...) Hay que entender que la guerra no termina mañana", ha dicho.

Zelenski ha matizado que no hay nada cerrado y que aún debe seguir estudiando este borrador y consultarlo con sus socios europeos, si bien ha destacado que el acuerdo no sitúa a Ucrania como un país deudor, tal y como la Administración Trump había planteado en un primer borrador que Kiev rechazó.

"Sería injusto para nosotros", ha dicho Zelenski, quien ha confirmado haber recibido una invitación del presidente Trump para verse las caras este viernes en la Casa Blanca. "Los equipos están trabajando en ello", ha contado.

"Quiero saber en qué formato y cuándo (...) tengo una pregunta importante. En verdad quiero esa visita" ha confirmado Zelenski. El presidente ucraniano ha dicho que considera importante escuchar de Trump cómo continuará esa ayuda y que no se detendrá.

Asimismo, ha anunciado que si finalmente viaja a Washington, la siguiente parada será Londres. "Inmediatamente después, nos reuniremos con los europeos en casa de Keir Starmer", ha dicho, en referencia al primer ministro británico.