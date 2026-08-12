Zelenski informa de ataques de Ucrania sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro"

23 July 2026, Ukraine, Kiev: Ukrainian President Volodymyr Zelensky waits to greet Taoiseach Micheal Martin at the Presidential Palace in Kiev. Photo: Niall Carson/PA Wire/dpa - Niall Carson/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de ataques de las fuerzas de su país sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro", ubicada en la base naval de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, que de acuerdo con Moscú han provocado dos muertos.

Zelenski ha destacado el éxito de los ataques sobre estas instalaciones situadas a más de 300 kilómetros de la línea del frente y para los que se emplearon drones Palianitsia y misiles Neptune. "Se han confirmado impactos en posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo", ha escrito en redes.

"La flota de ocupación y toda la infraestructura que la apoya no estarán seguras mientras continúe la agresión rusa", ha advertido Zelenski, quien ha vuelto a incidir en que "todas las propuestas diplomáticas razonables están sobre la mesa" para negociar cuanto antes el fin de la guerra.

Por su parte, las autoridades locales rusas han denunciado que este nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha dejado varios heridos y al menos dos muertos, uno de ellos un niño de ocho años en la ya citada ciudad de Novorosisk.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha detallado que durante la pasada noche las defensas aéreas rusas han repelido "un ataque masivo de varios cientos de drones" que "lamentablemente (...) causaron muertos y heridos", según ha escrito en redes sociales.

"El régimen de Kiev volvió a atacar viviendas y edificios civiles en Novorosisk, Anapa, Gelendzhik y en el distrito de Temriuk", en donde otra persona ha fallecido después de que un dron golpeara el patio de su vivienda, ha confirmado.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este miércoles de que durante la pasada noche se han interceptado 502 drones de combate, una cifra bastante elevada con respecto a balances recientes.