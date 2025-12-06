Zelenski y los líderes europeos del E3 se reúnen el lunes en Londres para hacer balance de las negociaciones de paz

Archivo - Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá el próximo lunes en Londres para discutir con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz abanderado por el presidente Donald Trump para terminar con la guerra con Rusia.

Después de que Zelenski dejara entrever en las últimas horas su desplazamiento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado finalmente el encuentro con Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán Friedrich Merz, en sus redes sociales.

En su mensaje, el presidente francés ha aprovechado para denunciar los ataques nocturnos efectuados esta madrugada por Rusia, que se han saldado con ocho heridos en Kiev, Dnipropetrovsk y Leópolis, parte de "una estrategia de escalada" orquestada por Moscú, que "no busca la paz".

"Condeno en los términos más enérgicos posibles los ataques masivos que tuvieron como objetivo anoche Ucrania, en particular su infraestructura energética y ferroviaria", ha manifestado Macron en su mensaje antes de insistir en la necesidad de "seguir presionando a Rusia para obligarla a firmar la paz".

Macron ha indicado que la reunión tratará "un balance conjunto de la situación y de las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense" antes de insistir en que "Ucrania puede contar con nuestro apoyo incondicional".

"Este es el objetivo central de los esfuerzos que hemos realizado en el marco de la Coalición de los Dispuestos", ha añadido Macron en relación al grupo de países preparados a participar en una posible misión de pacificación.

"Continuaremos estos esfuerzos con los estadounidenses para brindar a Ucrania las garantías de seguridad sin las cuales no puede haber una paz sólida y duradera, porque lo que está en juego en Ucrania es también la seguridad de toda Europa", ha remachado.