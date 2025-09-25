Zelenski y Macron abordan un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión en Nueva York

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), recibe en el Elíseo a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski (i), de cara a una reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada el 4 de septiembre de 2025 en París (archivo) - Europa Press/Contacto/Gao Jing

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Ucrania y Francia, Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, han abordado un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión celebrada en Nueva York en los márgenes de la 80ª Asamblea General de Naciones Unida, ante la ofensiva militar rusa y después de los últimos incidentes en el espacio aéreo de varios países de la OTAN.

"Hemos discutido sobre el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la escalada de Rusia contra países europeos y los casos de drones detectados en Polonia, Rumanía y Dinamarca, así como de aviones de combate en Estonia. Se requieren una respuesta y una acción rápidas", ha dicho Zelenski en un mensaje en su cuenta en la red social X después de la reunión.

La Presidencia ucraniana ha apuntado en un comunicado que Zelenski subrayó que en medio del aumento de los ataques rusos de cara al verano, una acción rápida es esencial", sin más detalles al respecto.

Por otra parte, Zelenski ha afirmado que ambos abordaron también "el uso de activos rusos congelados en beneficio de Ucrania" y "el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, en particular en lo que respecta a su flota de petroleros en la sombra". "Doy las gracias a Emmanuel y a toda Francia por su apoyo a Ucrania y por sus esfuerzos para lograr la paz", ha señalado el mandatario ucraniano.

Macron, por su parte, ha publicado un breve vídeo en su cuenta en X en la que se ve cómo da un abrazo a Zelenski antes de la reunión, sin que por ahora el Elíseo haya dado una valoración sobre el encuentro, que llega en medio de la intensificación de la ofensiva rusa al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que los esfuerzos para un alto el fuego hayan dado frutos hasta la fecha.