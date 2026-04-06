Zelenski pide más ayuda antiaérea tras los últimos ataques en Odesa: "Rusia no tiene intención de parar"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Oslo. - Javad Parsa/NTB POOL/dpa - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes más ayuda antiaérea a sus aliados, después de los últimos ataques rusos contra la ciudad de Odesa hayan dejado al menos tres muertos, incluido un niño, y 16 heridos, avisando de que "Rusia no tiene intención de parar".

"Ahora mismo, todos los socios deben reforzar conjuntamente la defensa aérea para que la tasa de interceptación de drones y misiles siga aumentando", ha reclamado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha recalcado que "Rusia no tiene intención de parar".

Zelenski ha incidido en el "esfuerzo diario" de todos los actores internacionales tras señalar que mediante el suministro de ayuda militar los socios "también se están ayudando a sí mismos", tras reivindicar la defensa conjunta que supone reforzar a Kiev.

Sobre el ataque nocturno en Odesa ha denunciado que drones rusos impactaron contra edificios residenciales, una guardería, y una subestación energética. "Miles de familias se han quedado sin electricidad. Los equipos de reparación han estado trabajando desde la noche para restablecer el suministro eléctrico", ha señalado.

El ataque deja tres muertos, incluyendo un menor, además 16 heridos de los cuales once han sido hospitalizados, entre los que se encuentran dos niños y una mujer embarazada, ha detallado el presidente que ha denunciado también ataques a infraestructura en las provincias de Járkov, Chernígov, Sumi y Dnipró.

Según el balance total ucraniano, Rusia ha lanzado 140 ataques rusos esta noche, de los cuales cerca de 80 con aparatos no tripulados de tipo 'shahed'. "En algunas regiones, los ataques siguen en curso. Y esto es solo una parte de lo que nuestra gente soporta cada día. Durante la última semana, se utilizaron más de 2.800 drones de ataque, junto con casi 1.350 bombas aéreas guiadas y más de 40 misiles de distintos tipos", ha añadido.