Zelenski quita hierro a las tensiones con Trump pero pedirá explicaciones sobre las restricciones de Starlink

Volodimir Zelenski se reúne en Londres con el primer ministro británico, Andy Burnham, a 14 de octubre de 2026 - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha querido quitar importancia este miércoles desde Londres a las últimas tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz del acuerdo que este último anunció el pasado viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para distribuir combustible ruso en los mercados globales.

Después de que Zelenski criticara el acuerdo y Trump recomendara a Ucrania que se buscara otro presidente, el dirigente ucraniano ha querido restar importancia al rifirrafe como algo natural dentro de esta relación.

"Cuando hay una alianza aparecen distintas sorpresas con las que uno no cuenta. Y nosotros tenemos una alianza con Estados Unidos", ha indicado, no sin expresar parte de su decepción con el acuerdo entre Washington y Moscú: "Es doloroso cuando Trump apuesta por un bando distinto al nuestro. Si estás en el medio, debes quedarte ahí".

Zelenski también ha comentado el anuncio realizado por Trump sobre un alto el fuego energético entre Kiev y Moscú, sin que hasta ahora exista demostración alguna de ello sobre el terreno. El presidente ucraniano, en cualquier caso, ha insistido en que su país está listo para "cualquier tipo de alto el fuego" pero ha pedido a Washington "honradez y claridad" en sus relaciones.

El presidente ucraniano, tras recordar que su país está siendo escenario este miércoles de "ataques masivos" de Rusia, espera que las próximas conversaciones con Estados Unidos aborden la situación de sus relaciones de inteligencia y el papel que juega el sistema de satélites Starlink del magnate y aliado de Trump, Elon Musk.

Las autoridades ucranianas, cabe recordar, han trasladado este miércoles que Starlink ha sido restringido sin previo aviso, "lo que ha provocado la interrupción de varias misiones".

"Puedo confirmar que esta noche SpaceX ha implementado un límite de velocidad en las terminales Starlink", ha advertido Serhi Beskrestnov, asesor militar y tecnológico de primer nivel del presidente ucraniano para quien esta interrupción "no puede ser una coincidencia".

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este miércoles a Zelenski que ha dado orden de acelerar los envíos a Ucrania de los sistemas de defensa británicos en medio de un nuevo recrudecimiento de los cruces de bombardeos con Rusia antes de la llegada del invierno.

"Quiero anunciar que vamos a acelerar el envío de las defensas aéreas britanicas para Ucrania", ha declarado Burnham desde Downing Street durante su encuentro con Zelenski.