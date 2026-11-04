Zelenski reclama avances "a toda máquina" en las conversaciones antes del encuentro con Rusia en Abu Dabi

Volodimir Zelenski - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado que las negociaciones para el fin del conflicto con Rusia avancen "a toda máquina", a pocos días del encuentro entre Kiev y Moscú en Emiratos Árabes Unidos, un tema que ha abordado este mismo miércoles con los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Las negociaciones deben avanzar a toda máquina para poner fin a esta guerra lo antes posible. Ucrania está dispuesta a dar los pasos necesarios. Nuestras propuestas son claras y ya las hemos transmitido a la parte estadounidense", ha indicado en sus redes sociales tras mantener una "conversación muy detallada, de una hora y media de duración" con Witkoff y Kushner.

El mandatario ucraniano ha abordado en esa llamada el apoyoa su defensa aérea, una "prioridad importante". "Necesitamos misiles interceptores para los sistemas Patriot con el fin de proteger vidas frente a los ataques rusos", ha precisado.

Zelenski ha defendido el trabajo "en cada una de las vías bilaterales con Estados Unidos" y en particular, al "acuerdo sobre drones".

"Ucrania agradece a Estados Unidos su apoyo a la independencia de Ucrania, a nuestro pueblo y a los esfuerzos diplomáticos. No hay alternativa a la paz, y las garantías de seguridad de posguerra deben ser verdaderamente inquebrantables", ha agregado.

El mensaje llega en en medio de los preparativos para las negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, bajo la mediación de Washington.

En estas conversaciones no está prevista la asistencia de la Unión Europea, según han indicado fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que han enmarcado la reunión a un "carácter trilateral", con participación de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.