Zelenski reclama en Múnich garantías de seguridad "reales" como paso previo para una paz "verdadera" y "digna"

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido este sábado el apoyo europeo --en especial a Alemania, Noruega y Países Bajos-- a su capacidad de defensa aérea y ha defendido que la "unidad es la mejor defensa contra los planes agresivos de Rusia", subrayando la importancia de contar con "garantías de seguridad sólidas" para evitar que Moscú "pueda salirse con la suya".

A ojos de Kiev, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha convertido en un "esclavo de la guerra" que no renunciará a la agresión sin una respuesta firme y unida. Así lo ha manifestado el propio Zelenski durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde donde ha hecho hincapié en la adopción de garantías de seguridad "sólidas y vinculantes" para su país y para Europa antes de cerrar cualquier acuerdo que ponga fin a la invasión rusa.

Apremiado por la urgencia del contexto bélico actual, el mandatario ucraniano ha denunciado de que el Kremlin seguirá explotando cualquier fisura en la unidad occidental y ha sostenido que la paz solo será duradera si se construye sobre un sistema claro de defensa colectiva.

Cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala, Zelenski ha descrito un escenario de bombardeos semanales masivos. Rusia lanza ataques combinados con numerosos misiles balísticos y drones contra infraestructuras críticas, en particular centrales eléctricas.

"No queda ni una sola planta energética que no haya sido alcanzada", ha ilustrado; si bien después ha destacado que el sistema eléctrico sigue funcionando gracias a la protección física de las instalaciones y al refuerzo de la defensa antiaérea.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA GUERRA

Por otro lado, el político ucraniano ha alertado también de la rápida transformación tecnológica que se ha producido --y se está produciendo-- en el marco de la invasión rusa, poniendo en el punto de mira los drones 'shahed' suministrados por Irán.

En esta línea, ha incidido en que al comienzo eran relativamente fáciles de interceptar, mientras que ahora pueden incorporar "motores a reacción, volar a distintas altitudes, ser guiados en tiempo real e incluso utilizar sistemas como Starlink para alcanzar objetivos con mayor precisión".

En este contexto, ha criticado la falta de reacción internacional frente al régimen iraní, al que ha responsabilizado de "alimentar" la capacidad ofensiva rusa. Recordó que Ucrania no mantiene disputas históricas con Teherán, pero que los drones vendidos a Moscú están causando muertes y destrucción en su territorio.

A su juicio, la comunidad internacional debe actuar con rapidez y unidad frente a regímenes que exportan inestabilidad, del mismo modo que debería haber respondido antes, por ejemplo, ante las agresiones rusas en Georgia y Siria o tras la anexión de Crimea en 2014.

UNIDAD: LA MEJOR DEFENSA

Así las cosas, Zelenski ha insistido en que ningún país europeo sería capaz de defenderse en solitario en una guerra de gran escala. "Ningún país de Europa podría depender únicamente de su propia tecnología y recursos para defenderse en una guerra a gran escala. "Nadie se defendería solo", ha agregado antes de advertir de que Rusia está tratando de "romper la unidad (...) entre todos nosotros, nuestra unidad con ustedes, la unidad en Europa, la unidad en la comunidad euroatlántica".

"Quieren romperla. ¿Por qué? Porque nuestra unidad es la mejor defensa contra los planes agresivos de Rusia. La mejor. Y aún la tenemos. Y quiero agradecerles a todos ustedes, quienes mantienen viva la unidad y la fortalecen. Nuestra unidad es lo que nos protege", ha espetado el mandatario ucraniano.

Llegados a este punto, ha recalcado Zelenski, uno de los principales impedimentos para poner fin al conflicto es que "Rusia todavía tiene cómplices", de entre los que destaca el régimen iraní, que "eluden las sanciones y suministran componentes para armas y misiles rusos".

"Ucrania no comparte frontera con Irán. Nunca hemos tenido un conflicto de intereses con el régimen iraní. Pero los drones iraníes 'shahed' que vendieron a Rusia están matando a nuestra gente y destruyendo nuestra infraestructura. El régimen iraní ya ha causado, y aún puede causar, más daño que muchos otros regímenes en un siglo. Y, sin embargo, este régimen sigue existiendo", ha lamentado.

En relación con las negociaciones, ha enjuiciado que Europa apenas esté representada en la mesa de negociaciones y ha establecido que la paz no podrá basarse en concesiones unilaterales de Ucrania.

"Lo esencial es que, dentro de cuatro, años el mundo no tenga que volver a justificarse", ha concluido antes de aseverar que Ucrania está dispuesta a sellar un pacto que asegure "garantías de seguridad reales" y "una paz digna". "Para Ucrania y para Europa", ha matizado al tiempo que ha reclamado que la atención y la determinación internacionales no lleguen demasiado tarde.

"Por favor, presten atención a Ucrania. Si eso hubiera sucedido antes, esta guerra no habría comenzado", ha zanjado.