Zelenski reivindica la "pericia militar ucraniana" en la crisis del Golfo y anuncia nueva cooperación con Irak

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, condecorando a un militar ucraniano. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este lunes que Irak ha solicitado colaborar en materia de seguridad con su país después de que ya lo hayan hecho otros muchos países de Oriente Próximo y el Golfo, en plena guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando las instalaciones y los intereses que Washington tiene desperdigados por la región.

"Es fundamental que se reconozca la pericia militar ucraniana y que la experiencia en combate de nuestros soldados se convierta en un pilar fundamental de la protección de nuestros aliados", ha remarcado tras reunirse con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov.

"Toda nación merece seguridad, y estamos preparados para brindar apoyo rápido y eficaz a quienes apoyan a nuestro Estado y nuestra independencia", ha dicho Zelenski, anunciando que son varios más los países que han solicitado cooperar con Ucrania en otras regiones del planeta.

"Hemos recibido solicitudes de colaboración con Irak. Hemos analizado la posibilidad de cooperación con los estados del Cáucaso, así como con los del este y sureste de Asia. Existen solicitudes importantes de estados africanos", ha contado en un mensaje en sus rede sociales.

Zelenski ha explicado nuevamente que la experiencia de Ucrania después de varios años de guerra con Rusia puede ser fundamental para países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, o Kuwait, que se han estado defendiendo en las últimas semanas de los ataques procedentes de Irán.

"Esto incluye la protección contra ataques aéreos y otros tipos de drones, así como la resolución de problemas de seguridad marítima: la experiencia ucraniana en el mar Negro puede aplicarse a otras rutas marítimas de importancia mundial", ha dicho, en clara alusión al estrecho de Ormuz.

Con el inicio de esta nueva guerra en Oriente Próximo, Zelenski ha ofrecido la colaboración y la experiencia de Ucrania para neutralizar los ataques de los drones y proyectiles iraníes, ampliamente utilizados por Rusia durante el conflicto. El presidente ucraniano ha sugerido como prestación que estos países afectados utilicen su buena relación con el Kremlin para hacer presión por un alto el fuego.