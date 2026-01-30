Zelenski señala que no hay acuerdo sobre la cuestión territorial y reitera que debe tratarse entre líderes

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Michael Kappeler/dpa POOL/dpa - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que sigue sin haber acuerdo sobre la cuestión territorial en las conversaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, para poner fin a la guerra, asegurando que cualquier pacto en este sentido tiene que tratarse entre líderes.

"Hasta el momento, no hemos logrado un acuerdo sobre la cuestión territorial, concretamente sobre una parte del este de Ucrania, la región de Donetsk. Creemos que las exigencias estrictas a Ucrania no constituyen en absoluto un compromiso", ha afirmado el mandatario ucraniano en declaraciones recogidas por la agencia estatal Ukrinform.

Tal y como ha avisado Zelenski, este paso "se trata de un cambio en la integridad territorial de Ucrania", algo que demanda Rusia pero que constituye una línea roja para Kiev.

"Hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a aceptar compromisos que conduzcan a un fin real de la guerra, pero que definitivamente no están relacionados con cambiar la integridad territorial de Ucrania", ha añadido.

ZONA FRANCA PROPUESTA POR EEUU

En este sentido, el presidente ucraniano ha detallado que la propuesta de Washington es establecer una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, como solución de compromiso, territorio sobre el que no obstante Kiev insiste en mantener la soberanía.

"El control de un territorio específico, incluso una zona franca, también debe ser justo. Es decir, el control de Ucrania sobre los territorios que controlamos. Esta es, en líneas generales, nuestra visión", ha indicado sobre los primeros contactos tripartitos que tuvieron lugar en Emiratos Árabes Unidos y se prevé que se retomen los próximos días.

En todo caso, ha enfatizado que las cuestiones territoriales tiene que ser elevadas a nivel de líderes, dada la "complejidad" del asunto. "Estos problemas se resolverán a nivel de los líderes, y esto es comprensible, porque son los líderes quienes tienen el mandato adecuado", ha insistido, reiterando que la mejor solución para Kiev pasa por la fórmula "estamos donde estamos", es decir que se congelen las líneas del conflicto.