Capitanía Marítima de Las Palmas retiene un barco tras dar positivo el capitán en un control de alcoholemia

Buque retenido por Capitanía Marítima de Las Palmas tras dar positivo el capitán en un control de alcoholemia - CAPITANÍA MARÍTIMA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Las Palmas, de la Dirección General de la Marina Mercante, ha abierto un expediente sancionador y ha impuesto una garantía de 50.000 euros a un buque, con bandera de Países Bajos, después de que el capitán superara el límite nacional e internacional de 0,25mg/l durante un control de alcoholemia realizado en colaboración con la Guardia Civil.

Este hecho se ha producido, según explica Capitanía Marítima de Las Palmas en nota de prensa, después de que la Administración Marítima de Países Bajos alertara, vía mail, del posible estado de ebriedad de un tripulante a bordo del buque Marietje Deborah.

El buque estaba listo para partir del Puerto de Las Palmas cuando el capitán marítimo Ignacio Gallego prohibió su salida y, con la ayuda de la Guardia Civil, se ha procedido a llevar a cabo un control de alcoholemia de toda la tripulación, dando positivo el capitán del barco.

Por ello, se ha ordenado la retención del barco a la espera de completar también una inspección MoU (inspecciones del puerto rector que se realiza a buques de bandera extranjera) por si hubiera otras deficiencias.

La Capitanía Marítima ha iniciado los trámites de apertura de un expediente sancionador y, antes de zarpar, el armador deberá abonar una garantía de 50.000 euros y toda la tripulación deberá superar una nueva prueba de alcoholemia.