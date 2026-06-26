Clavijo, tras la muerte de Chabela Jara: "Dedicó su vida a cuidar, acompañar y defender a nuestra gente en Venezuela"

Chabela Jara, directora de la oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela fallecida durante los dos terremotos - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este viernes su "dolor" por la muerte de Chabela Jara, directora de la oficina del Ejecutivo en Venezuela y que falleció en La Guaira durante los dos terremotos.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. Me viene a la mente el trabajo incansable de Chabela, el trabajo por mejorar la vida de los canarios en Venezuela, horas de conversaciones. Hoy la despido con dolor y con la gratitud de saber que dedicó su vida a cuidar, acompañar y defender a nuestra gente en Venezuela. Fue una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico. Todo mi cariño a su familia, a sus seres queridos y a la colectividad canaria en Venezuela. Gracias por tanto, Chavela", ha escrito en la red social 'X'.

La vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Oramas, ha incidido también en su "profunda tristeza" tras dos días de incertidumbre.

"Todos esperábamos el milagro, pero no ha podido ser. Fue mi gran amiga. Con ella recorrí todo Venezuela, durante más de 27 años. Desde Mérida a Barquisimeto, a Valencia, Ciudad Bolívar o La Guaira, donde estaba su casa y su querido centro, donde empezó a trabajar con Antonio Jiménez por tantos compatriotas. Hoy te despido amiga, arropando a tus cuatro hijos a los que tanto querías, y agradeciéndote tu trabajo de tantos años por los canarios en Venezuela. Descansa en paz amiga", ha destacado en la misma red social.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reconocido que no logra asimilar la muerte de Jara, que le da "nombre propio" a la tragedia que se vive en Venezuela.

"Cuando conocí la tragedia de Venezuela, una de las primeras cosas que hice fue llamarte para saber si estabas bien. Llamé una y otra vez, esperando escuchar tu voz al otro lado. Pero nunca respondiste. Hoy sé que, mientras intentaba localizarte, tu edificio ya estaba en el suelo. El dolor es inmenso. Hace más de 30 años que te conocí, Chabela, y tu partida deja en mí una tristeza profunda y un vacío difícil de expresar. Cuesta aceptar una pérdida tan dura, tan injusta y tan cruel", ha comentado en su perfil de Facebook.

Dávila ha apuntado también que solo le queda "abrazar en la distancia" a su familia y a todos los que la quisieron.

"Yo me quedo con tu recuerdo, con tu cariño y con todos estos años de amistad. Tu compromiso con Canarias y con tu partido, Coalición Canaria. Estoy orgullosa de tu contribución a lo largo de los años con nuestros compatriotas en Venezuela. Descansa en paz, querida Chabela. Siempre estarás en mi corazón", ha explicado.