Desarticulan cinco puntos de venta de drogas en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Compañía de Vecindario ha desarticulado cinco puntos de venta de sustancias estupefacientes en la isla de Gran Canaria y ha detenido a cinco personas por presuntos delitos contra la salud pública en los municipios de Mogán, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana.

La primera de las detenciones se realizó el 15 de enero en la localidad de Puerto Rico cuando agentes de paisano sorprendieron a un hombre realizando una transacción en las zonas ajardinadas anexas a un lugar de ocio, comprobando que el mismo ocultaba la sustancia en un doble fondo de un envase mentolado para eludir el control de perros detectores, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente, el 19 de enero de 2026, se detuvo a un joven en Agüimes durante un punto de verificación en una vía de comunicación próxima a un área recreativa, donde se le intervino cocaína y dinero fraccionado. Los agentes encontraron, además, en el vehículo una navaja de 20 centímetros y un destornillador de grandes dimensiones.

Días más tarde, el 23 de enero, en Arguineguín se detuvo a un hombre, reincidente, que deambulaba por un área de tránsito peatonal, y al que tras un cacheo exhaustivo en dependencias oficiales se le incautaron más de 25 gramos de cocaína ocultos entre su vestimenta.

Posteriormente en el mes de febrero, el día 17, la Guardia Civil neutralizó un punto crítico en la calle Acebuche de Vecindario, donde el investigado utilizaba el consumo de hachís como cobertura para distribuir heroína y crack en las inmediaciones de un parque infantil.

El último de los dispositivos fue una operación conjunta en colaboración con la Unidad Canina de la Policía Local de Mogán, en la Avenida Tomás Roca Bosch de Mogán, que les permitió interceptar a otro individuo con diversas dosis de cocaína y hachís preparadas para su venta inmediata.

Estas operaciones se han realizado con dispositivos de vigilancia discreta con agentes no uniformados, lo que ha permitido identificar patrones de conducta "erráticos" y actuar con "rapidez en el momento exacto" de la transacción ilícita, acreditando que las sustancias no estaban destinadas al autoconsumo, sino a la comercialización minorista, dado los sistemas de empaquetado y el volumen de moneda fraccionada intervenida.

Respecto al balance total de las sustancias retiradas del mercado ilícito, la Guardia Civil ha incautado aproximadamente 44,77 gramos de cocaína; 40,59 gramos de hachís y polen; y 6,23 gramos de marihuana, a lo que sumó además dosis de "extrema peligrosidad" como 3 gramos de heroína y 1,07 gramos de crack, junto con objetos que refuerzan el perfil violento de estas actividades, tales como una navaja de 20 centímetros, un destornillador de grandes dimensiones y varios terminales móviles de alta gama.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, que incluyen más de 2.000 euros en efectivo, han sido puestas a disposición de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana y Telde, según correspondió por demarcación.