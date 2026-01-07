Sucesos.- Detenida una persona acusada de sustraer una bicicleta de alta gama en Costa del Silencio (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del área de investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas han detenido a dos hombres, de 33 y 39 años, y residentes en Valle San Lorenzo, tras producirse el robo de una bicileta de alta gama en Costa del Silencio, en Tenerife.

Los hechos sucedieron tras recibir los agentes una denuncia que informaba de la sustracción de la bicicleta en la zona mencionada, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Así, se procedió a iniciar la investigación y a localizar la bicicleta, que fue guardada por otra persona que no coincidía con el que supuestamente la sustrajo. Asimismo, tras las pesquisas necesarias y comprobar que tiene conocimiento de que la citada bicicleta es sustraída, se le detiene por un delito de receptación.

Los agentes continuaron sus labores de investigación hasta que indentificaron la persona que sustrajo la bicicleta, que fue localizada con una documentación que no era suya, por lo que se le acusa de un delito de usurpación de estado civil y de hurto.

Finalmente, la bicicleta ha sido entregada a su legítimo dueño. Los acusados tienen antecedentes policiales por hechos similares.