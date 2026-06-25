Detenido el autor de una serie de robos con violencia en Vecindario (Gran Canaria)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario ha detenido de un individuo como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, un delito de hurto y un delito de estafa, tras una investigación iniciada a finales del mes de mayo a raíz de varias denuncias interpuestas en dependencias oficiales.

Los hechos se remontan al mes de mayo de 2026, cuando una víctima denunció la sustracción al descuido de su cartera en un establecimiento comercial situado en una calle de la localidad, conteniendo documentación personal, tarjetas bancarias y dinero en efectivo, según ha informado la Benemérita en una nota.

Posteriormente, se detectaron operaciones fraudulentas por valor de varios cientos de euros realizadas con una de las tarjetas sustraídas, lo que elevó la gravedad de los hechos al ámbito de la estafa.

Ese mismo día, se había producido un robo con violencia e intimidación en otro establecimiento de alimentación de la misma localidad, donde un individuo accedió al local y amenazó a la empleada con lo que aparentaba ser un arma de fuego, logrando sustraer dinero de la caja registradora antes de emprender la huida.

Días después, se registró un nuevo robo con violencia en un lugar de ocio, donde el autor, utilizando un arma blanca, intimidó a una empleada para apoderarse del dinero de la caja, provocando una situación de gran ansiedad en la víctima, que presenció los hechos en tiempo real mediante videollamada con otra persona.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS

Ante la posible conexión entre los hechos, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil inició las pesquisas. Se realizó un visionado de múltiples grabaciones de videovigilancia, así como la toma de declaraciones a víctimas y testigos, permitiendo detectar coincidencias en el modus operandi: selección de establecimientos con escaso personal, actuación en momentos de baja afluencia y huida en el mismo tipo de vehículo.

Uno de los elementos clave de la investigación fue la identificación de un rasgo físico singular del sospechoso, una cojera apreciable que, junto con la descripción de la vestimenta y el uso reiterado del mismo medio de huida, permitió a los agentes vincular los tres hechos a un único autor.

Este dato, aparentemente menor, resultó decisivo para enfocar la línea de investigación. Asimismo, la colaboración ciudadana y las gestiones con establecimientos de la zona facilitaron la obtención de información relevante sobre los movimientos del sospechoso.

La investigación avanzó mediante la realización de vigilancias discretas en una zona concreta de la localidad donde se sospechaba que el individuo podría residir o frecuentar, lo que evidencia la especialización y coordinación de los investigadores.

IDENTIFICACIÓN Y DETENCIÓN

Se llevaron a cabo identificaciones a través de composiciones fotográficas, resultando determinantes los reconocimientos positivos realizados por dos de las víctimas, que consolidó los indicios contra el investigado.

La Guardia Civil, tras identificar al presunto autor, emitió un señalamiento policial de búsqueda, detención y personación, compartido con otras policías, incluyendo a la Policía Local y, además se informó expresamente a patrullas de seguridad ciudadana y policías locales para que intensificaran su localización, aportando datos descriptivos, modus operandi y características del vehículo utilizado.

Finalmente, el pasado día 7 de junio de 2026, el sospechoso fue localizado y detenido por agentes de la Policía Local de la localidad en la vía pública. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente, quedando el detenido a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quien decretó su ingreso en prisión.