Detenido un hombre de 53 años acusado de cometer varios delitos de robo con fuerza en Candelaria (Tenerife)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto Principal de Candelaria de la Guardia Civil han detenido recientemente a un hombre, de 53 años, residente en Güímar, a quien se le acusa de tres delitos de robo con fuerza en interior de establecimientos, de sustracción de vehículo a motor, y otro contra la seguridad vial, al no haber obtenido nunca la licencia.

Los agentes recibieron la denuncia de estos hechos por parte de varios propietarios de establecimientos en la zona, principalmente de hostelería en la zona de Candelaria. Uno de ellos alertó de que le habían forzado la puerta y accedido al interior del mismo para sustraer la caja de cobro automática valorada en 11.000 euros, además de los 4.400 euros en efectivo que tenía en su interior.

Una vez se inició la investigación, se obtuvieron las pruebas suficientes para identificar al supuesto autor de los hechos, pudiendo relacionarlo con hasta tres robos con fuerza cometidos en establecimientos, además de la sustracción de un vehículo a motor y los delitos contra la seguridad vial ya mencionados.

El detenido, que ha ya sido entregado a la Autoridad Judicial competente junto a las diligencias instruidas, tiene numerosos antecedentes policiales por hechos similares.