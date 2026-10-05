Detenido un hombre al llegar al aeropuerto Tenerife Sur con marihuana oculta en su equipaje

Marihuana intervenida a un pasajero en un vuelo llegado a Tenerife Sur - AGENCIA TRIBUTARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto a agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del aeropuerto Tenerife Sur, han detenido a una persona e investigado a otra, acusadas de un delito de tráfico de drogas al ser sorprendidas viajando con marihuana en su equipaje.

La actuación se realizó cuando, a la llegada de un vuelo al aeropuerto Tenerife Sur, los investigadores se entrevistaron con uno de los pasajeros que hizo levantar sospechas dado su nerviosismo y la incongruencia en algunas de sus respuestas.

Ante la actitud mostrada por esta persona, los agentes decidieron comprobar su equipaje, donde encontraron cinco paquetes envasados al vacío con cogollos de marihuana, así como multitud de pequeñas bolsas de gominolas y comestibles de cannabis, detalla la Agencia Tributaria en una nota.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del acusado e iniciaron una investigación por si pudiera haber más personas implicadas.

Tras las gestiones realizadas, los investigadores identificaron a otro pasajero del mismo vuelo que también estaría relacionado con los hechos.

El detenido, junto a las diligencias y sustancias intervenidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.