Detenido tras intentar utilizar dinero falso para comprar productos durante un vuelo con destino a Tenerife

Agentes de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Tenerife Norte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Norte han detenido recientemente a un hombre, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de falsificación de moneda al intentar utilizar dinero falso para comprar diversos productos durante un vuelo.

Los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos cuando fueron alertados por la tripulación de un vuelo procedente de Madrid, en el que manifestaban que una persona había intentado comprar a bordo varios productos con dinero en efectivo, pero que al comprobar los billetes no les dio suficientes garantías por lo que no los aceptaron, según ha informado la Benemérita en una nota.

A la llegada del vuelo al aeropuerto Tenerife Norte, los agentes interceptaron a esta persona, entrevistándose con ella, y comprobaron sus pertenencias entre las que figuraban diversos billetes de 20 euros.

PESQUISAS

Tras comprobar el dinero en efectivo que portaba, los agentes pueden verificar como alguno de los billetes que porta carecen de sistema de identificación y seguridad de moneda timbrada, así como algunos otros tienen la misma numeración.

Finalmente, con las pesquisas oportunas se pudo acreditar que dichos billetes son falsos, por lo que este pasajero es detenido.

Además, los agentes comprobaron la documentación personal de su país de procedencia, generando dudas sobre su autenticidad, por lo que la misma ha sido trasladada a los equipos de criminalística para su comprobación. En caso de ser falsificada, sería acusado también de un delito de falsificación de documento público.

El detenido junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.