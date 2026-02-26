Detenido en Italia tras robar un móvil y acuchillar a un joven en una zona de ocio del sur de Tenerife

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha fianlizado investigación relativa a un delito de robo con violencia e intimidación y dos tentativas de homicidio con la plena identificación del autor y su posterior detención en Italia, gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional activados a través de la Oficina SIRENE-España.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 16 de febrero en la parte trasera de la zona de ocio conocida como 'Las Verónicas' en el sur de Tenerife.

El suceso se inició cuando un varón se aproximó a una joven pareja y solicitó a la chica el uso de su teléfono móvil.

Ante la negativa, el individuo se lo arrebató violentamente y emprendió la huída.

El joven inició su persecución y al darle alcance el autor se giró repentinamente y le asestó dos puñaladas, una en el cuello y otra en el costado a la altura del pulmón derecho, provocándole heridas de extrema gravedad.

La joven que también perseguía al agresor fue igualmente atacada instantes después, logrando esquivar la agresión, detalla la Policía Nacional en una nota.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos con un neumotórax.

Tras asumir la investigación, los agentes realizaron la inspección ocular, toma de declaración y análisis de siete cámaras de seguridad que confirmaron la agresión y permitieron reconstruir la huida del autor, quien abandonó el lugar a bordo de un taxi.

En menos de 48 horas, la investigación se centró en una urbanización del municipio de Adeje, si bien se pudo determinar que el sospechoso había abandonado la isla con destino a Sevilla para trasladarse posteriormente a Italia, acompañado por familiares, apenas 24 horas después de los hechos y sin billete de regreso.

Ante tal situación, se activaron de inmediato los mecanismos de cooperación internacional a través de la Oficina Nacional SIRENE-España, solicitándose por la autoridad judicial la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que permitió su inclusión en el Sistema de Información Schengen.

Gracias a la rápida coordinación entre la autoridad judicial, la Oficina SIRENE-España y las autoridades italianas, el reclamado fue localizado y detenido en un plazo aproximado de 72 horas por el Cuerpo de Carabinieri-Núcleo Operativo de Cirò Marina.

El detenido, un joven de 19 años de origen italiano y residente en Tenerife, se encuentra actualmente en un centro penitenciario italiano a la espera de la resolución judicial sobre su extradición a España.