Detenido un pasajero en el Aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de hachís en su equipaje

Material incautado - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil procedió el pasado 9 de agosto a la detención de un pasajero que aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria en un vuelo procedente de la Península con más de tres kilogramos de hachís en su equipaje.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que esta actuación se produjo durante los controles que los agentes realizan en funciones de Resguardo Fiscal del Estado y bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales.

Así, la actitud mostrada por el pasajero durante el control, motivó que los guardias civiles procedieran a su identificación y a una inspección minuciosa de su equipaje.

Durante la misma localizaron en el interior de la maleta varios paquetes con una sustancia vegetal, así como otros efectos relacionados con el transporte y la ocultación de la sustancia.

Posteriormente, el análisis de la sustancia intervenida reveló que se trataba de hachís, con un peso superior a los tres kilogramos, una droga cuyo comercio e introducción en España se encuentran prohibidos.

Por su parte, el individuo fue detenido y se enfrenta a cargos por delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, siendo puesto, en unión de la droga intervenida, a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde, que decretó su ingreso en prisión.