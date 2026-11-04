Detenido el presunto autor de cinco robos con violencia e intimidación en un casino de juego en Tenerife

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a un varón de 24 años por la comisión de varios robos con violencia e intimidación cometidos entre los días 5 y 11 de octubre en un casino de juego del municipio de La Laguna.

El presunto autor, que contaba con delitos anteriores de la misma naturaleza, habría realizado hasta cinco robos con violencia e intimidación y un delito de hurto/uso de vehículo actuando siempre bajo el mismo modus operandi.

Asimismo, el ahora detenido, que vestía ropa deportiva con capucha y una prenda que le tapaba la cara, se acercaba al empleado de turno del establecimiento y le amenazaba con un cuchillo o una botella rota, exigiendo el dinero de la recaudación de la caja.

Tras las labores de investigación realizadas, y pudiendo identificar al autor plenamente, fue localizado por un indicativo de patrulla en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Posteriormente, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.