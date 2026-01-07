Detenido por quemar un coche en Vecindario (Gran Canaria) por encargo de un tercero

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños por incendio en un vehículo particular por encargo de un tercero y a cambio de 100 euros y cinco gramos de cocaína.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 25 de octubre, cuando se detectó un incendio en un turismo estacionado en una calle de la localidad que obligó a desalojar de manera preventiva a cinco personas, entre ellas un menor, cuyas viviendas se encontraban junto al foco del fuego.

Una vez asegurada la zona, los bomberos lograron extinguir el incendio, que destruyó por completo el vehículo afectado, causó daños a otro automóvil cercano y afectó además a las fachadas de varios inmuebles colindantes.

Por su parte, los agentes iniciaron una investigación en la que revisaron las cámaras de videovigilancia, lo que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso antes, durante y después del suceso.

En las grabaciones se podía observar a un individuo que, tras asegurarse de no ser visto, manipulaba el vehículo y posteriormente provocaba el inicio del fuego con un acelerante y un encendedor.

Gracias a este análisis técnico y a la colaboración de la víctima --quien logró reconocer al sospechoso en los vídeos por su experiencia profesional en el ámbito de la seguridad y su conocimiento de los delincuentes de la zona--, los agentes pudieron identificar plenamente al presunto autor.

En este sentido, el detenido resultó ser un hombre con múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico que fue localizado y detenido el pasado 19 de diciembre.

Durante su declaración, el varón reconoció haber cometido el incendio y afirmó haber actuado por encargo de un tercero, quien presuntamente le facilitó alcohol para provocar el fuego y le recompensó con cinco gramos de cocaína y 100 euros en efectivo.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, mientras que la Guardia Civil continúa las gestiones para identificar y localizar al presunto inductor de los hechos.