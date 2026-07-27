Detenidos dos hombres por cometer varios robos con violencia en municipios de Tenerife

Efectos requisados por la Policía Nacional trs la detención de dos hombres por robo en Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en la isla de Tenerife por varios delitos de robo con fuerza, robo de uso de vehículo y robo en interior de vehículo.

Las investigación se inició tras detectarse a finales del mes de junio del presente año un aumento de los robos con fuerza en establecimiento altas horas de la noche en diversas poblaciones de la isla de Tenerife.

Una vez llevadas a cabo las pesquisas pertinentes, los agentes lograron identificar plenamente a los dos autores, detalla la Policía Nacional en una nota.

Los investigados utilizaban varias herramientas para acceder al interior de los locales y después se servían de un vehículo previamente robado para facilitar su huída.

Una vez que dicho vehículo fue interceptado por la Policía Nacional, los presuntos autores intentaron sustraer otros coches para repetir el 'modus operandi', pero fue infructuoso.

Las detenciones tuvieron lugar en la vía pública de una zona limítrofe ubicada entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, pasando a disposición judicial y encontrándose uno de ellos actualmente en prisión debido a que en el momento de su detención le costaba una requisitoria judicial en vigor.

Actualmente las investigaciones siguen abiertas con el fin de esclarecer más delitos de las mismas características que pudieran ser atribuibles a estos presuntos autores.