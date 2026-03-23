Detienen a dos hombres por el atraco en un restaurante de Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un presunto robo con violencia e intimidación en un restaurante de Arucas, en la isla de Gran Canaria, en noviembre de 2025.

Los hombres han sido investigados después de que el propietario del restaurante interpusiera una denuncia en la que exponía como dos varones irrumpieron en el local y, "sin mediar palabra", le agredieron por la espalda, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Además los dos hombres también amenazaron con un cuchillo a un amigo del propietario, quien se encontraba en ese momento en el restaurante realizando labores habituales de vigilancia de su negocio. Ante estos hechos, una de las víctimas sufrió lesiones, por las que requirió ser asistido en un centro sanitario.

Por su parte, los presuntos autores de este robo sustrajeron una caja registradora que contenía aproximadamente unos 1.000 euros en efectivo y un móvil.

Los agentes, una vez tuvieron acceso a toda esta información, iniciaron una investigación policial con la que, tras diversas gestiones, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad, la toma de declaración de testigos y el seguimiento mediante geolocalización, pudieron determinar la presunta participación de dos hombres en los hechos.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil detuvieron a los dos presuntos autores del robo y recuperaron el terminal móvil sustraído, que fue posteriormente devuelto a su legítimo propietario.

Una vez realizado el correspondiente atestado policial, y tras la investigación de los dos hombres, los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial competente.