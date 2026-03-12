Detienen a dos hombres y una mujer por la distribución de cocaína en Lanzarote

Dinero y cocaína incautada en Lanzarote - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife (Lanzarote) han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 40 y 48 años, todos ellos con antecedentes policiales, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública al dedicarse a la distribución de cocaína en la isla.

Las detenciones se han producido después de que en enero de 2026 una información anónima alertara a la Policía Nacional sobre la presencia en Arrecife de uno de los principales distribuidores de cocaína en Lanzarote, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Esto motivó el inicio de la investigación, ya que la alerta relacionaba a esta persona con una actuación policial realizada en mayo de 2025, donde fue detenido un hombre mientras transportaba cuatro kilogramos de cocaína y uno de heroína.

Los investigadores decidieron entonces establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre el principal sospechoso, pudiendo comprobar que el mismo mantenía contacto con numerosas personas relacionadas con el tráfico de drogas.

Tras ello, una mañana, los agentes recibieron una nueva comunicación telefónica anónima que alertaba de que ese mismo día el investigado iba a abastecerse de una importante partida de cocaína, por lo que los agentes intensificaron la vigilancia sobre su domicilio.

Allí observaron como el sospechoso abandonaba la vivienda y realizaba un trayecto en el vehículo de otra persona, adoptando diversas medidas de seguridad mientras circulaban, y regresando nuevamente a su domicilio al poco tiempo, si bien en esta ocasión lo hacía portando un bolso pesado.

Esto motivó que los agentes lo interceptaran y al inspeccionar el interior del bolso pudieron localizaron seis ladrillos de cocaína con un peso aproximado de siete kilogramos.

Tras la incautación de la sustancia estupefaciente, se solicitaron tres mandamientos judiciales de entrada y registro para dos viviendas y un local comercial vinculados a los investigados, interviniendo en los mismos 11 kilogramos de cocaína, 10.000 euros en efectivo y cuatro vehículos, uno de ellos un BMW de alta gama, donde los agentes localizaron parte de la droga en un habitáculo oculto.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el inmediato ingreso en prisión para dos de ellos.