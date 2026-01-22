Detienen a un hombre por varios robos de fuerza en establecimientos comerciales en Guía (Gran Canaria)

Archivo - La Guardia Civil detiene a una persona (imagen de recurso) - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Santa María de Guía (Gran Canaria), en colaboración con la Policía Local del municipio, ha detenido a un hombre del municipio como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza y hurto cometidos durante los meses de diciembre y enero en diferentes establecimientos comerciales.

La investigación comenzó después de detectar una sucesión de robos que había generado preocupación entre vecinos y comerciantes, motivo por el que los agentes del Área de Investigación realizaron un análisis de lo ocurrido comprobando que todos ellos seguían un mismo patrón y se concentraban en zonas muy próximas entre sí, lo que facilitó la identificación del autor, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El primero de los hechos se produjo el 7 de diciembre cuando se produjo un robo con fuerza en el restaurante El Cenobio, donde fueron sustraídos 520 euros. A partir de ese momento, los delitos comenzaron a repetirse con frecuencia.

En concreto, el 22 de diciembre de 2025 se produjo otro robo de 405 euros en la estación de servicio DISA, tratando ese mismo día de forzar la gasolinera BP, si bien esta acción se vio frustrada gracias a la intervención de un vecino.

Tres días más tarde, el 25 de diciembre de 2025, en la misma estación DISA se repitieron los hechos, apoderándose esta vez de 266 euros; mientras que el 3 de enero de 2026 volvió a actuar con el mismo modus operandi intentando acceder al supermercado SPAR y siendo sorprendido in fraganti en el momento de los hechos. Finalmente, el 9 de enero de 2026, realizó un robo con fuerza en la cafetería Aquí Nos Vemos, de donde sustrajo 1.200 euros.

En el transcurso de la investigación los agentes constataron que el detenido, conocido por su implicación en hechos similares, actuaba siempre del mismo modo, de tal forma que aprovechaba cualquier oportunidad para acceder a los establecimientos y apoderarse del dinero disponible, sin importar si estos se encontraban abiertos o cerrados.

Su conducta reiterada y la preocupación social derivada de ella llevaron a los investigadores a intensificar las actuaciones, pudiendo detener en tres ocasiones al presunto autor y puesto a disposición de la autoridad judicial, que finalmente decretó su prisión provisional.