Detienen en Lanzarote a un hombre acusado por varias agresiones sexuales a una menor en Reino Unido

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la isla de Lanzarote a un ciudadano, que había huido de Reino Unido, y al que se le acusa de la presunta comisión de varias agresiones sexuales a una menor en su país.

La detención se produjo en el marco de la colaboración internacional entre la Guardia Civil de Las Palmas, el Joint International Crime Center de la NCA y la policía de Nottinghamshire, después de ser informada de que este ciudadano británico, acusado de cometer agresiones sexuales sobre una menor de edad, había abandonado Reino Unido sin presentarse al juicio que tenía pendiente por delitos relacionados con la violencia sexual, según ha informado el cuerpo armado en nota de prensa.

Una vez emitida la pertinente orden de detención internacional por las autoridades británicas, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación que permitió localizar al huido en la isla de Lanzarote, donde efectivos de la Policía de Judicial de Las Palmas lo arrestaron y lo pusieron a disposición judicial antes de que abandonara España.

Actualmente el detenido se encuentra en prisión provisional a la espera de extradición a Reino Unido.

La Guardia Civil resalta que esta operación pone de manifiesto la "relevancia de una rápida" activación de los mecanismos de cooperación internacional entre España y Reino Unido, subrayando que la colaboración policial entre países "no solo fortalece los sistemas de justicia, sino que también asegura que los huidos no encuentren refugio en la impunidad" de sus actos.