Detienen a una mujer en Lanzarote con una OED de Eslovaquia por suplantación de identidades para contratar créditos

Detienen a una mujer en Lanzarote, que era reclamada por Eslovaquia - GUARDIA CIVIL

ARRECIFE (LANZAROTE), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote, ha detenido en el mes de abril a una persona sobre la que constaba una Orden Europea de Detención (OED) de Eslovaquia por la que se interesaba su búsqueda y detención por un delito contra la propiedad.

La detención se produjo después de que a principios de este año, a través de fuentes de información externas, se tuvo conocimiento de que una mujer de origen eslovaco se podría encontrar en la isla de Lanzarote y estaba reclamada por Eslovaquia por presuntamente suplantar identidades para contratar créditos bancarios y obtener sustanciales beneficios económicos.

En total se le imputan 58 actos tipificados como delito de estafa, alcanzando la cifra económica un importe total de 240.269 euros, por lo que se enfrenta a una pena de prisión de ocho años, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes, una vez verificaron los hechos, iniciaron una investigación, ya que no se conocía el lugar de residencia de esta persona en la isla.

Además en el marco de la investigación se consiguió averiguar que a la mujer también le constaba otra reclamación judicial de detención dimanante de la Autoridad Sección Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, Plaza nº1 por Estafa, así como otra reclamación de averiguación de domicilio y paradero por parte de Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife Plaza nº 3 también por estafa.

Finalmente, tras varios meses de trabajo, los agentes consiguieron obtener la ubicación de residencia de la mujer, por lo que conformaron un operativo por parte de agentes adscritos al área de investigación de la Guardia Civil de Costa Teguise siendo localizada y detenida.

La detenida se ha puesta a disposición de la Audiencia Nacional al ser el órgano competente para la Orden Europea de Detención (OEDE), concretamente la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 5 de Madrid, que dictó las medidas cautelares correspondientes.