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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por varios robos en apartamentos de un complejo hotelero de Costa Calma, en Fuerteventura, entre finales de agosto y octubre de 2026.

En concreto, la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha esclarecido con esta detención siete delitos contra el patrimonio ocurridos entre finales de agosto y el mes de octubre de 2026. La supuesta autora de los hechos sustraía dinero, aparatos electrónicos, joyas, entre otros.

La detención se ha producido después de que la Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable tuviera conocimiento de los hechos tras recibir, durante el mes de agosto, varias denuncias presentadas por turistas, según ha informado el cuerpo armado en nota de prensa.

Los denunciantes exponían que mientras se encontraban almorzando en el buffet del hotel, los presuntos autores aprovechaban su ausencia para acceder a sus apartamentos y sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos personales. En total, se investigaron siete hechos delictivos, en los que fueron sustraídos 1.470 euros y 1.070 libras esterlinas en efectivo.

Además entre los efectos electrónicos sustraídos figuran un ordenador, dos tablet, dos cámaras fotográficas y un teléfono móvil, ascendiendo el valor conjunto a unos 4.000 euros.

Ante ello, desde el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable se realizaron las gestiones policiales necesarias para esclarecer los hechos tras detectar que los siete robos presentaban el mismo modus operandi y se habían cometido en una misma zona.

La investigación, apoyada en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del complejo hotelero y en la información obtenida durante los servicios de vigilancia establecidos en las franjas horarias de los robos, ha permitido identificar y detener a la presunta autora de los siete hechos delictivos.

Durante la detención, los agentes recuperaron efectos electrónicos sustraídos, valorados en aproximadamente 3.500 euros, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

De todas formas, la Guardia Civil continúa con la investigación para recuperar más efectos sustraídos, por lo que no se descartan nuevas detenciones por estas actuaciones.

Por su parte, la detenida junto con las diligencias instruidas, ha quedado a disposición del juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario.