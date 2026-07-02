Sucesos.- Dos detenidos tras intentar robar por el método del alunizaje en un comercio de Puerto del Carmen (Lanzarote) - POLICÍA LOCAL TÍAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Tías y de la Guardia Civil han detenido la pasada madrugada a dos personas cuando intentaban perpetrar un robo con el conocido método del alunizaje en un establecimiento comercial en la Avenida de Las Playas, en Puerto del Carmen, en la isla de Lanzarote.

Los agentes detectaron la acción delictiva en el mismo momento en que los presuntos autores utilizaban un vehículo para embestirlo contra el acceso al establecimiento con la finalidad de acceder rápidamente a su interior, iniciándose de inmediato un dispositivo policial que culminó con la detención de ambos individuos.

Con la intervención policial, el robo no llegó a consumarse, si bien el establecimiento sufrió importantes daños materiales como consecuencia del impacto provocado durante el amago de acceso, según informa el Ayuntamiento en una nota.

Desde el cuerpo municipal detallan que esta actuación cobra especial relevancia al tratarse del segundo intento de robo mediante este mismo modus operandi registrado en el municipio, unos hechos sobre los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad venían intensificando las labores de prevención e investigación.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.