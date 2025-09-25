Herida grave tras ser apuñalada por su pareja en La Jaca, en el municipio de Arico (Tenerife)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

El presunto agresor se encuentra detenido a la espera de pasar próximamente a disposición judicial

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la tarde de este miércoles a un hombre tras presuntamente agredir gravemente a su pareja en una vivienda en La Jaca, en el municipio de Arico.

La detención se produjo poco después de este suceso, en torno a las 16.00 horas de este miércoles, según ha avanzado el periódico 'El Día' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

A consecuencia de esta agresión grave, la víctima se encuentra ingresada en el hospital, aunque evoluciona "favorablemente". Por su parte, el presunto agresor se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos momentos.