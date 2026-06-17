Interceptan un velero con casi 500 kilos de cocaína al sur de Canarias y detienen a sus tres tripulantes

Cocaína interceptada en velero abordado con unos 500 kilos de cocaína al sur de Canarias - AGENCIA TRIBUTARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, a bordo del buque de Operaciones Especiales 'Petrel I', en una operación conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, han interceptado un velero con casi 500 kilos de cocaína en aguas del Atlántico norte, al sur de Canarias, y han detenido a los tres tripulantes de la embarcación, dos de nacionalidad brasileña y un marroquí.

La interceptación se ha producido después de que el operativo se iniciara en el marco de la operación bilateral entre el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Aduana francesa (DNGCD), denominada 'Pascal-Lino', que anualmente se desarrolla en aguas del Atlántico, para continuar en el marco de otra operación de nombre 'Azul', liderada por la Polícia Judiciária de Portugal desde el Centro de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo en el Atlántico (MAOC-N).

Estas dos operaciones han coexistido de manera secuencial, según ha informado la Agencia Tributaria en nota de prensa, con el fin de reforzar la vigilancia y acción en el área marítima de la Macaronesia, en la que las aduanas española y francesa han mantenido disponibilidad de sus medios durante 25 días.

Así, tras recibir información de inteligencia en relación con el velero sospechoso en la primera de las fases operativas, se recondujo al buque de operaciones especiales 'Petrel I' hacia el objetivo, que se encontraba a unas 400 millas al sur de Canarias.

Tras varios días de seguimiento, el velero fue interceptado por el 'Petrel I' junto con el apoyo del buque de la aduana francesa 'Jean Francois Deniau', ambos en acción operativa conjunta de vigilancia y control en zona de la Macaronesia (franja marítima que abarca desde las islas Azores hasta Cabo Verde).

La cooperación internacional ha permitido obtener información de inteligencia de la operación 'Azul', así como de los servicios policiales de Reino Unido (NCA) y de Estados Unidos (DEA), canalizada a través del MAOC.

También se ha recibido información en relación a este objetivo procedente de Frontex. Los datos recibidos fueron coordinados a nivel nacional por el Centro de Inteligencia con el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), que lo analizó de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil.

Una vez analizada la información, se requirió una evaluación táctica para la actuación marítima para minimizar los riesgos en el abordaje, ya que se trata de una acción que entraña peligrosidad extrema para los funcionarios del buque de Operaciones Especiales 'Petrel I' de Vigilancia Aduanera, porque además las condiciones de mar y viento eran "inestables".

Esto, indican, obligó a reforzar la vigilancia manteniendo el operativo de seguimiento discreto durante varios días tras la detección de la embarcación, hasta que finalmente fue posible su interceptación.

Subrayan que las nieblas estivales propias de la zona de actuación, unidas a las condiciones de inestabilidad de navegación, impidieron el apoyo de medios aéreos en el momento del abordaje. El estado de la mar complicó, además, el momento del arriado de las embarcaciones auxiliares con las que se efectúa el abordaje.