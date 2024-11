Investigada al estafar 22.000 euros a una persona al intentar alquilar una vivienda vacacional en Fuerteventura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Fuerteventura, en el marco de las funciones de lucha contra la ciberdelincuencia, ha investigado el día 30 de septiembre a una persona, de 30 años, como presunta autora de los delitos de estafa, suplantación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales al haber realizado la compra de dos vehículos con créditos fraudulentos en concesionarios de la Comunidad de Madrid, por valor total de 22.000 euros.

La investigación se ha producido después de que la unidad especializada de la Guardia Civil en Fuerteventura en la lucha contra las estafas cometidas a través de Internet tuviera conocimiento de los hechos el 11 de abril del 2024 tras interponer una denuncia la persona perjudicada después de intentar alquilar una vivienda vacacional, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Los hechos se remontan a julio del año 2023 cuando la víctima pretendía alquilar una vivienda y para lo que había adelantado la cantidad de 150 euros en concepto de reserva, así como había remitido previamente al supuesto arrendador documentación personal para la formalización del contrato y que le había exigido con el pretexto de agilizar los trámites del alquiler (DNI, nómina laboral, copia declaración de la renta, etc.).

Tras remitir la documentación y habiendo abonado el dinero al supuesto arrendador, la víctima no volvió a saber nada de esta persona, percatándose entonces de que había sido víctima de una estafa que no acabó ahí, ya que en febrero de 2024 cuando acudió a su entidad bancaria para solicitar un préstamo hipotecario, el banco le expuso que dicha operación no era posible por tener varias deudas pendientes relacionadas con otros créditos a su nombre, si bien el denunciante no reconocía haber contratado estos.

Atendiendo a estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación centrada en el análisis del origen de dichos créditos y la forma de contratación de los mismos, pudiendo comprobar que los mismos tenían su origen en la compra de dos vehículos en dos concesionarios de Madrid a través de créditos a nombre del denunciante, para lo que habrían utilizado toda la documentación personal que habían obtenido del mismo en la estafa previa cometida en el alquiler de la vivienda inicial.

La investigación permitió localizar los vehículos adquiridos de manera fraudulenta en Asturias, los cuáles se habían transferido a nombre de la supuesta autora de los hechos, utilizando contratos de compraventa falsos a nombre de la víctima, consiguiendo transferir los mismos de una manera aparentemente legal, para después venderlos nuevamente a terceras personas ajenas a los hechos y obtener así el beneficio económico de estas transacciones.

La Guardia Civil recomienda, para evitar este tipo de hechos, no compartir documentación personal con personas desconocidas o con empresas que no estén habilitadas para tratar dicha información, principalmente en procesos de compraventa de objetos o alquiler de inmuebles, siendo estos los medios más utilizados por los estafadores para obtener no sólo dinero, sino también documentación sensible que puede ser utilizada posteriormente para cometer estafas a terceras personas en nombre de las víctimas, o como en este caso, realizar contrataciones de créditos u otros servicios que pueden acarrear un grave perjuicio económico.