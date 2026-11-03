Investigadas cuatro personas por el robo de más de 2.900 litros de gasoil en una empresa del Puerto de La Luz

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Fiscal y de Fronteras de La Guardia Civil del Puerto de La Luz y de Las Palmas ha investigado a cuatro personas por un delito de sustracción continuada de hasta 2.900 litros gasoil en una empresa del recinto portuario, cuyo valor supera los 4.400 euros.

Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, los agentes iniciaron las pesquisas después de que un representante de la compañía afectara presentara una denuncia en la que explicó que un trabajador le había alertado de la presencia de vehículos no autorizados en la zona de depósitos de combustible, hechos que ya venían sucediendo desde mayo a agosto de 2026.

Al respecto, gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores corroboraron el acceso repetido de diversos vehículos particulares y el seguimiento secuencial de sus recorridos en el recinto portuario.

En este sentido, para proceder al suministro del combustible era necesario introducir previamente un código numérico personal en el surtidor, y pese a que la empresa implementó medidas de seguridad y procedió al cambio de claves de acceso para restringir el uso, se continuaron registrando repostajes irregulares utilizando códigos asignados a trabajadores.

Finalmente, el operativo policial concluyó con la investigación formal de cuatro personas como presuntas autoras de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza en funciones de Guardia para la depuración de las correspondientes responsabilidades penales.