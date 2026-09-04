Pillan a un hombre con 21 dosis de hachís en una playa de Candelaria

Hachís intervenido a un hombre en una playa de Candelaria - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido a un hombre, vecino del municipio, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

El acusado fue sorprendido en una playa del municipio portando más de una veintena de dosis de hachís preparadas y dispuestas para su posible venta.

La actuación se inició cuando los agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana observaron la actitud esquiva y nerviosa del varón al percatarse de la presencia policial, detalla la Guardia Civil en una nota.

Ante las sospechas generadas por su comportamiento, los agentes se entrevistaron con él, apreciando un incremento de su estado de nerviosismo y excitación.

Tras su identificación, realizaron un registro de sus pertenencias, localizando 21 dosis de hachís individualizadas y preparadas para su presunta venta, así como dinero en efectivo y otros utensilios relacionados con el tráfico de estupefacientes como una báscula de precisión.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.