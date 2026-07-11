Prisión provisional para dos de los presuntos autores del robo a una joyería en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado este sábado el ingreso en prisión provisional para los dos detenidos por el robo a una joyería en el centro comercial 'El Mirador', en Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado este sábado a los medios el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha precisado que ha sido este sábado cuándo han pasado a disposición judicial los dos detenidos, dictándose su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Estos dos presuntos autores del robo están siendo investigados por delitos de robo con fuerza en un local abierto al público con uso de instrumentos peligrosos y pertenencia a grupo criminal.

LOS HECHOS

El atraco a la joyería en el centro comercial 'El Mirador' se produjo durante la tarde noche del pasado martes. En total, fueron cuatro personas encapuchadas las que accedieron al establecimiento y, tras cometer el robo, huyeron del lugar en un vehículo sustraído.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda, participando diferentes unidades policiales y finalmente localizando a dos de los presuntos autores.