Hasta el 31 de octubre está abierto el plazo para concurrir a la 'Guerra de Bandas' de Actual 2027

Presentación de la Guerra de Bandas 2027 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga; el organizador de la Guerra de Bandas, Enrique Cabezón; y Javi Zurbano, voz y guitarra de Chicarela, grupo ganador de la última edición del certamen, han presentado esta mañana una nueva convocatoria de la Guerra de Bandas, una de las citas ya consolidadas del Festival Actual que volverá a convertir a La Rioja en un escaparate para descubrir algunos de los proyectos musicales más interesantes del panorama nacional.

Como ha destacado Iturriaga durante la presentación de la convocatoria, "Guerra de Bandas es ya un certamen muy consolidado dentro de Actual y uno de los referentes de España, tanto por la dotación económica de su premio como, sobre todo, por la repercusión que tiene para los grupos que participan", ha señalado el director general de Cultura, quien ha destacado que "uno de sus principales objetivos es dar escenario y dar lugar a grupos emergentes que quizá todavía no están tocando ante 4.000 personas, pero para los que supone un trampolín y una oportunidad de recibir ese empuje".

El plazo de inscripción en esta nueva edición permanecerá abierto desde mañana, 12 de agosto, hasta el próximo 31 de octubre. Los grupos y solistas interesados podrán presentar sus propuestas para participar en el certamen de ámbito nacional que volverá a reunir a diez bandas seleccionadas por un jurado profesional y que culminará con las actuaciones en directo los días 2, 3 y 4 de enero de 2027 en la Sala Fundición de Logroño.

Como ha destacado Iturriaga, "la Guerra de Bandas es un certamen que acoge todo tipo de géneros musicales, tanto para solistas como bandas, con propuestas personales que pueden ir desde un cantautor hasta el pop rock, el rock o el heavy". En este sentido, ha animado "a todas las bandas a que se presenten, se animen y aprovechen esta oportunidad", al tiempo que ha agradecido a los medios de comunicación la difusión de una convocatoria que pretende seguir acercando nuevos proyectos a la programación de Actual.

UNA CONVOCATORIA ABIERTA A TODA ESPAÑA

La Guerra de Bandas es uno de los certámenes musicales mejor dotados económicamente del panorama nacional, con un premio de 2.500 euros para la banda ganadora, que pasará a formar parte del cartel de Actual 2028 como primera confirmación de la siguiente edición del festival. Además, el público concederá un premio de 300 euros mediante votación presencial durante las semifinales.

Por su parte, Enrique Cabezón ha señalado que "Guerra de Bandas es la puerta que tiene Actual abierta para proyectos de calidad" y ha explicado que "lo que se busca cuando se analizan y estudian todas las candidaturas es apoyar proyectos sólidos, con trayectoria y para los que esta Guerra de Bandas pueda suponer un trampolín".

Asimismo, ha subrayado que "no solo es el dinero, es la oportunidad de tocar en ese escenario grande y esa proyección", además de las condiciones que ofrece el certamen a las bandas seleccionadas. Las bases de la convocatoria ya pueden consultarse en la página web del Festival Actual. Entre todas las propuestas recibidas, un jurado integrado por profesionales de la música, la gestión y la promoción cultural seleccionará diez grupos o solistas que competirán en las semifinales de los días 2 y 3 de enero. Los cuatro finalistas volverán a subirse al escenario el 4 de enero para disputar la gran final del certamen.

La organización colaborará, además, con las bandas seleccionadas sufragando parte de los gastos de desplazamiento y alojamiento de aquellas procedentes de localidades situadas a más de 120 kilómetros de Logroño, reafirmando así el carácter nacional de una convocatoria abierta a grupos y solistas de cualquier punto de España.

MÁS DE 131 PROPUESTAS EN LA ÚLTIMA EDICIÓN

En la pasada edición, la Guerra de Bandas volvió a confirmar el creciente interés que despierta entre la escena musical nacional, con más de 131 propuestas recibidas de diferentes comunidades autónomas.

Tras las semifinales celebradas en la Sala Fundición, la banda navarra 'Chicarela' se alzó con el premio del jurado y se convirtió en la primera confirmación del cartel de Actual 2027, mientras que el músico riojano Fabio Laseca recibió el Premio del Público.

Javi Zurbano, voz y guitarra de Chicarela, ha animado a otros grupos y solistas a participar en la convocatoria desde su propia experiencia y ha destacado que "para nosotros el mayor premio fue tocar dos días con la sala llena", algo que considera "un revulsivo y un plus para el currículum". El músico ha explicado que la selección por parte de Guerra de Bandas supuso para el grupo una señal de que "algo estamos haciendo bien" y ha valorado de forma "positiva al 100 por ciento" el paso de Chicarela por Actual.

Zurbano ha relatado además que la banda, que actualmente trabaja en su tercer disco, 'Punkies de Atapuerca', después de una gira de alrededor de 30 salas, afrontó el certamen con el objetivo de tocar y disfrutar de la experiencia. "El propósito de la banda es hacer que el mundo sea un poco más amable con música, con nuestras letras, que son irónicas, reflexivas, y pasarlo bien", ha explicado.