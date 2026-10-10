La Audiencia comienza este martes un macrojuicio por narcotráfico y pertenencia a grupo criminal

Archivo - El juicio podría prolongarse durante tres días si no hay acuerdo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial comienza este martes, 13 de octubre, un macrojuicio por narcotráfico, y pertenencia a banda criminal, en el que el Ministerio Fiscal pide penas de entre cuatro meses y quince años a una red que, presuntamente, traficaba con cocaína, hachís y marihuana.

Los hechos que ahora se juzgan se remontan al año 2022, momento en el que uno de los acusados tenía una nave con una plantación de marihuana en Nalda.

Para la Fiscalía, los acusados, con distintas participaciones, "compartían el afán de adquirir sustancias estupefacientes para lucrarse con su difusión" y se pusieron de acuerdo "en adquirir fuera y transportar hasta Logroño, así como cultivar, diversas sustancias estupefacientes".

Se servían, para ello, de inmuebles y vehículos y contaban con una infraestructura de compra y venta de vehículos usados "que dificultaban el seguimiento policial".

Los hechos que relata el Ministerio Fiscal en un escrito de cincuenta páginas comienzan en el año 2022, cuando F.J.A.B, que tenía una nave para plantar marihuana en Nalda, se da cuenta de que la policía le estaba investigango y la traslada a otra nave de su propiedad en La Portalada junto a otro negocio, también, de su propiedad.

Tras desmontarla, trasladó todo el material propio del cultivo de manera provisional hasta encontrar otra nave idónea para reanudar el cultivo de marihuana, algo que localizó en el Polígono San Quintín de Oyón, Álava. Para ello, contó con la ayuda de varios de los acusados.

Mientras tanto, siempre según esta fuente, continúa el tráfico de drogas y, así, el 24 de enero de 2022 uno de los acusados se introdujo en un portal de la calle Chile de Logroño para hacer entrega de droga en pequeñas dosis a una persona desconocida. Un portal que era "habitualmente utilizado" para la venta de droga.

El 26 de abril de 2022, uno de los acusados, tras realizar un intercambio de paquetes en Logroño, estacionó la furgoneta en Lardero y, allí, acudió la unidad canina de la Guardia Civil, que marcó positivo a estupefacientes en el maletero.

F.F.A.B, relata el Ministerio Fiscal, dispone a su nombre de más de cincuenta vehículos con un valor superior a los 680.000 euros, parte de los cuales utilizan sus allegados para su actividad de transporte de estupefacientes.

El desarrollo del Fiscal también habla de varias propiedades inmuebles, así como de motos acuáticas y del hecho de que mantiene un nivel de vida "muy alto" a la vez que recibió un subsidio en el 2020 por la situación de la COVID.

El 21 de julio de 2022 remitió a través de su hermana a Cádiz una caja por mensajero en la que, oculto entre unas botellas de vino, envió una cantidad de dinero en metálico de procedencia ilícita.

La caja quedó "deteriorada" y, tras conocer este percance, su hermana le mostró "su preocupación su preocupación de que el dinero no le hubiera llegado al vendedor de Cádiz".

El relato del Ministerio Fiscal se extiende en diversos intercambios de droga, y venta, entre los acusados en Logroño, así como viajes a la localidad de Benia de Onís (Asturias) para "aprovisionarse de sustancias estupefacientes".

El 28 de abril del 2022, uno de los acusados recibe una petición "urgente" de droga y acude, junto a otra acusada, a la calle Gran Vía de Logroño, "estacionando en doble fila y entregando una pequeña cantidad a una persona que luego la distribuye en el interior de un local en los aseos".

Los acusados A.M.U y A.J son, según la acusación pública, los encargados de ir a otras comunidades autónomas a por cocaína, usando coches de F.J.A.B.

Uno de los acusados, alquiló un chalet en Trespuentes, (Álava) por mil euros al mes mediante pago en mano como sede para la difusión de sustancias estupefacientes.

En el relato del Fiscal también se hace mención a "largos viajes" a lugares como Madrid y León "comiendo en restaurantes y hospedándose en hoteles de elevado nivel económico pagando siempre en metálico", explicando que "en estos lugares" los acusados "tienen contactos para proveerse de cocaína para traer hasta Logroño".

El 13 de julio, se desplazó a bordo de una furgoneta J.A.J hasta Benavente (Zamora), a las 13:52 llegó a Collado Villalba, regresando a Rivas Vaciamadrid "inmediatamente", estacionando y dirigiéndose a una vivienda "para salir a los siete minutos", marchando hacia Las Rozas, para después regresar a León "adoptando numerosas medidas de seguridad", y llegando a Trobajos del Camino, "donde tras recoger algo del maletero", se apeó A.L.O.

El acusado R.I.L "es el electricista que monta, prepara y acciona el servicio eléctrico de las distintas plantaciones de marihuana, tanto la de Nalda como la de Trespuentes".

Los acusados A.F.H y P.F.H. son propietarios de un pub en Logroño, ubicado en el Casco Antiguo, "desde cuyo interior realizan entregas de sustancias estupefaciente, así como desde la ventana de su propio domicilio y en una lonja a nombre de un familiar, no trabajando más que las noches de fin de semana".

El Ministerio Fiscal ha detectado en este relato, imputándoselo a los distintos acusados en diferente medida, los delitos de tráfico ilegal de estupefacientes; y de blanqueo de capitales.

También, pertenencia a grupo criminal; tenencia ilícita de armas; falsedad documental; simulación de delito; estafa en grado de tentativa; revelación de secretos; y uso de documento falso.

La mayor pena se pide para R.T.M que, según el escrito de acusación, se encuentra siempre presente en todos los encuentros con el resto de los participantes en la actividad de difusión de estupefacientes, desde la primera plantación de Nalda.

No tiene trabajo ni desempeña actividad laboral lícita alguna y para todos sus desplazamientos adopta sistemáticamente numerosas medidas de seguridad.