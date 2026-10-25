Auxiliados cuatro menores afectados por una posible intoxicación por gas butano en un domicilio de Aldeanueva de Ebro - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido durante la tarde de este domingo en una vivienda de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) tras recibirse un aviso por una posible intoxicación por inhalación de gas butano en el interior del inmueble. A la llegada de los primeros intervinientes, se comprobó que en el interior de la vivienda se encontraban cuatro menores, de 3, 6, 8 y 10 años, que precisaban asistencia urgente.

Ante la gravedad de la situación, agentes de la Guardia Civil, personal sanitario y una mujer que se encontraba en el lugar procedieron a su evacuación inmediata, sacándolos en brazos del domicilio. Los menores afectados estaban acompañados de sus progenitores.

Uno de los niños se encontraba inconsciente en el momento del rescate y tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios sanitarios, que lograron estabilizarlo en el interior de una ambulancia. Los otros tres menores permanecían conscientes y recibieron asistencia sanitaria y oxigenoterapia.

Mientras tanto, fueron resguardados del frío en un vehículo oficial de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, tres ambulancias y cuatro dotaciones de bomberos, cuyos efectivos trabajaron de forma coordinada para auxiliar a los afectados, garantizar su atención sanitaria y comprobar las condiciones de seguridad de la vivienda.

La intervención conjunta de los distintos servicios de emergencia permitió evacuar rápidamente a los cuatro menores y prestarles asistencia ante la gravedad de la situación.