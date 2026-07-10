La creación de empresas sube un 15,4% en mayo en La Rioja

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LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 15,4 por ciento en mayo en tasa interanual con un total 45 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 13, un 18,2 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de mayo, la creación de empresas en La Rioja encadena catorce meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 45 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 2,27 millones de euros, lo que supone un 278,93 por ciento más que en el mismo mes de hace un año .

De las 13 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en La Rioja, 12 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38 por ciento y en Navarra, un 4,88 por ciento más.

En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla - La Mancha (-24,71 por ciento) seguido de Cataluña (-22,14 por ciento) y Andalucía (-19,70 por ciento).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75 por ciento), La Rioja (+18,18 por ciento) y Canarias (+15,71 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38 por ciento, 28,57 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 366,7 por ciento en La Rioja en mayo, hasta las 14 empresas.

El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1,36 millones de euros, cifra un 388,1 por ciento superior a la de mayo del año anterior.