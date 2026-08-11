Detenidas dos personas tras ser sorprendidas robando cobre y diverso material en el Polígono 'La Portalada'

Los objetos incautados a los detenidos - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La rápida actuación de un vigilante de seguridad y la posterior intervención policial permitieron detener a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido durante la madrugada en una empresa situada en el Polígono Industrial 'La portalada'.

Los hechos comenzaron cuando el vigilante de seguridad encargado de la zona, detectó un vehículo sospechoso en las inmediaciones de una de las naves del polígono, del que se bajaron dos personas. Ante la posibilidad de que se estuviera produciendo un robo, no dudó en contactar con la Policía Nacional, facilitando la ubicación y toda la información de la que disponía.

ACCESO FORZADO Y MATERIAL PREPARADO PARA SU TRASLADO

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana, tras el aviso de la Sala CIMACC-091, se acercaron al lugar y comprobaron que la valla perimetral había sido forzada. Durante la inspección, los agentes localizaron un vehículo estacionado, el cual contenía gran cantidad de cable de cobre y distintas herramientas presuntamente sustraídas y que servían para la comisión de otros delitos de robo con fuerza, iniciando, en consecuencia, una búsqueda de posibles.

Tras ello, llegan refuerzos, que colaboran con la requisa exterior, hallando a uno de los sospechosos escondido entre dos contenedores, tratando de evitar, aparentemente, ser descubierto. Tras ser identificado, y después de realizar las correspondientes diligencias, fue detenido por su presunta participación en los hechos.

Sin embargo, un segundo individuo habría emprendido la huida antes de ser localizado, por lo que los agentes, ampliaron la búsqueda a los alrededores y comunicaron sus características al resto de efectivos.

La intervención finalizó poco después en una gasolinera cercana al polígono. Allí fue localizado un hombre, que contaba con numerosos antecedentes, que coincidía con las características del segundo sospechoso y que mostraba un evidente estado de nerviosismo ante la presencia policial. Tras las pertinentes comprobaciones, los agentes procedieron también a su detención. Ambos sospechosos han sido puestos a disposición judicial.

La actuación pone de manifiesto una vez más, la importancia de la coordinación entre Seguridad Privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo el programa Red Azul, y la activa colaboración entre ambos que reclama, un elemento esencial en la seguridad de todos los ciudadanos. El aviso inmediato del vigilante permitió activar con rapidez el dispositivo policial, localizar a los presuntos responsables y recuperar el material antes de que pudiera desaparecer.

LA COORDINACIÓN: CLAVE PARA UNA RESPUESTA EFICAZ

En materia de seguridad, observar, comunicar y actuar con rapidez, marca la diferencia. La coordinación entre vigilantes de seguridad y Policía Nacional demuestra que cada eslabón es fundamental: una alerta realizada a tiempo puede transformar una simple sospecha en una intervención exitosa y evitar que un delito quede impune.