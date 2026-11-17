LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación antidroga en La Rioja, denominada 'Goliat', en la que se han detenido a 9 personas -de entre 40 y 55 años-, de las que tres han ingresado en prisión, así como se ha incautado 32,5 kilos de speed, que junto a otras drogas aprehendidas -marihuana, cocaína y hachís- podían haber alcanzado un valor en el mercado de un millón de euros.

Para dar cuenta de la misma han comparecido la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda; el jefe superior de Policía de La Rioja, Francisco Javier Abadía Tirado; y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban Pinillos.

Han indicado que en el operativo ha colaborado Policía Local de Logroño. En el mismo se han podido desmantelar dos laboratorios para la preparación de droga, uno en la capital riojana y otro en Islallana. Además de en estos dos lugares, se han realizado registros en Alberite, Villamediana y Murillo de Río Leza.

Esteban ha explicado que extremaban las medidas de seguridad, al tiempo que ha señalado que a uno de los detenidos se le ha acusado de su presunta participación en un delito de tenencia ilícita de armas, por la posesión de un arma de fuego de calibre 9 mm y dos cajas de munición.

Ha señalado que este arma fue adquirido "en el mercado ilícito" y constaba como denunciado por un policía local al que se lo habían sustraído.

INICIO DE LA OPERACIÓN EN JULIO

Las primeras investigaciones tuvieron lugar el pasado mes de julio, cuando la Policía Local de Logroño aportó al grupo investigador de Policía Nacional diversa información acerca de una primera persona que, al parecer, podría estar dedicándose a la elaboración y posterior venta de diferentes sustancias sintéticas e ilegales en la capital riojana.

Una vez recibida esta información, desde la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura de La Rioja, se inició el correspondiente análisis, cotejo e intercambio de información con diferentes unidades especializadas, para la plena identificación de esta persona, la cual poseía múltiples antecedentes policiales previos relacionados con el tráfico de drogas, y más concretamente, con la elaboración de drogas sintéticas, habiendo sido detenido por tales hechos en el año 2019.

Esta persona, cambiaba frecuentemente de domicilio para impedir ser localizado por la Policía Nacional. Durante los diversos seguimientos y vigilancias, se pudo comprobar que, recientemente, había fijado su residencia en la localidad de Islallana y que adquiría productos químicos para la elaboración de sustancias estupefacientes en ese mismo domicilio.

A través de estos seguimientos policiales, también pudo ser constatado que este sujeto realizaba diferentes distribuciones de droga, tanto a consumidores finales como a pequeños distribuidores, siéndole intervenido, en una primera ocasión, medio kilo de speed antes del encuentro con un comprador.

Una vez que se judicializó la investigación, y habiéndose hecho cargo de la misma la Plaza nº 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instanciade Logroño, se adoptaron diferentes medidas técnicas de investigación que permitieron constatar que la citada persona acudía a terceras personas cuando necesitaba grandes cantidades de sustancias estupefacientes.

SEGUNDA DETENCIÓN

Durante las investigaciones, apareció un segundo varón, que también contaba con un amplio historial delictivo, y que era una persona conocida por los agentes por sus numerosos antecedentes, poseyendo un perfil criminal más especializado y de mayor peligrosidad. Esta segunda persona extremaba las medidas de seguridad y de discreción, por lo que las tareas de vigilancia y seguimiento de los agentes se vieron dificultadas.

Sin embargo, se pudo determinar que, este segundo detenido, distribuía grandes cantidades de sustancias estupefacientes a otros traficantes de mediana escala, siendo el principal objetivo de los investigadores llegar al almacén de las sustancias que distribuían.

Gracias al uso de medios técnicos y de seguimientos policiales, se pudo comprobar la existencia de un trastero subterráneo en una urbanización de la periferia de Logroño, en el que se almacenaban estas grandes cantidades de speed en el interior de un arcón congelador. Más concretamente, más de 32.500 gramos de speed, un arma de fuego cargada y lista para ser accionada y 264 gramos de cocaína, motivos por los cuales se produjo la inmediata detención del mismo.

Es en esta ubicación donde se localizaría un segundo laboratorio, en el que procesaba el speed mediante adulteración para la obtención de mayor beneficio económico y que contaba en su interior con diversa maquinaria para llevar a cabola mezcla de sustancias adulterantes y productos químicos para tal fin.

SEIS ENTRADAS Y REGISTROS

Se dio inicio así a la conocida 'fase de explotación' de la operación, con seis solicitudes judiciales de entrada y registro, en las localidades de Logroño, Villamediana de Iregua, Islallana. Alberite y Murillo de Río Leza.

Como resultado de estas entradas y registros, se procedió a la detención de otras siete personas y, en total, se intervinieron más de 25.000 euros en efectivo, 32.500 gramos de speed 1.323,3 gramos de marihuana, 297,5 gramos de hachís, 287,90 gramos de cocaína, un arma de fuego, 88 cartuchos de calibre 9 mm, 6 básculas de precisión, una máquina peladora de marihuana.

Además una máquina envasadora al vacío, 1 rollo de alambre verde, 2 máscaras de filtro profesionales, una batidora industrial y una gran cantidad de diversas sustancias química para la adulteración y elaboración de las drogas sintéticas, como alcohol metílico, carbonato de magnesio, agua fuerte, disolvente, sosa caústica, cafeína, iodo, ácido fosfórico; así como útiles de mezcla como probetas, jeringuillas o tarros y garrafas con sustancias químicas.

POLICÍA NACIONAL REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

La Policía Nacional, según han destacado Arraiz como Abadia, reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas, una actividad delictiva que no solo supone una amenaza para la salud pública, sino que también favorece la aparición de otras conductas criminales y genera inseguridad en el entorno.

Desde la institución "se recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar y combatir este tipo de delitos. La prevención, la investigación y la actuación coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad constituyen herramientas esenciales para frenar la distribución de sustancias estupefacientes y garantizar una convivencia más segura".