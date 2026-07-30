Detenido el presunto autor de una serie de robos en vehículos cometidos en Villamediana de Iregua

La Guardia Civil detiene al presunto autor de una serie de robos en vehículos cometidos en Villamediana de Iregua - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Apoyo de Logroño han detenido a un hombre de 30 años, sin domicilio fijo conocido y con amplio historial delictivo, como presunto autor de varios delitos continuados de robo con fuerza en vehículos, hurto y estafa cometidos en la localidad riojana de Villamediana de Iregua.

La investigación permitió esclarecer una serie de hechos delictivos que habían generado preocupación entre los vecinos del municipio.

La actuación se inició tras la recepción de varias denuncias presentadas por vecinos de la localidad. En ellas se ponía de manifiesto que autores desconocidos habían accedido al interior de sus vehículos cuando estaban estacionados en la vía pública mediante distintos procedimientos.

En algunos casos fracturaron una de las ventanillas, mientras que en otros aprovecharon que los propietarios no los habían cerrado.

Una vez en el interior, sustraían efectos personales, documentación y, especialmente, tarjetas bancarias que posteriormente utilizaban de forma fraudulenta.

Ante la reiteración de los hechos, se estableció un dispositivo de vigilancia específico que se mantuvo activo durante varias semanas en las zonas más afectadas.

El operativo dio sus frutos cuando los agentes sorprendieron al ahora detenido en el interior de un vehículo, registrando su habitáculo con la intención de apropiarse de objetos de valor.

Durante la instrucción de las diligencias, los investigadores comprobaron que el detenido se encontraba en situación administrativa irregular en España y que tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Asimismo, lograron acreditar que había utilizado las tarjetas bancarias sustraídas para realizar múltiples compras fraudulentas de pequeño importe en distintos establecimientos comerciales. Para ello, efectuaba los pagos mediante tecnología de proximidad (contactless), un sistema que, al tratarse de importes reducidos, no requiere en la mayoría de las ocasiones la introducción del número PIN. El importe total defraudado mediante este procedimiento asciende a 190 euros.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.