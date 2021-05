Experto UNIR afirma que el coronavirus "no desaparecerá"; Deberemos "convivir" con él hasta que sea un virus invernal

No prevé más olas pero apela a la responsabilidad individual y a mantener, en la medida de lo posible, el uso de mascarillas

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor de UNIR, Vicente Soriano, ha explicado que, aunque la evolución de la pandemia está siendo estable en nuestro país, "el coronavirus ha venido para quedarse. Vamos a tener casos hasta que se adapte a la especie humana y se convierta en un virus como de catarro de invierno". "No será tan duro como hasta ahora, pero tendremos que seguir conviviendo con él", ha advertido.

Además, y con respecto a la cierta relajación en las medidas restrictivas, el experto también apela a la responsabilidad individual en el uso de la mascarilla a pesar de que ciertos países como Estados Unidos ya hayan anunciado que dejarán de ser obligatorias en lugares abiertos. "A nivel social -ha indicado- es bueno que continuemos en lo posible con ella porque el virus todavía no se ha ido".

El experto de UNIR tiene claro que la mascarilla seguirá con nosotros, aún cuando acabe lo peor de la pandemia. "Evidentemente" -ha explicado- no en el mismo grado que hasta ahora "pero sí que nos acompañará en mayor o menor medida porque no debemos olvidar que su uso ha provocado la mayor caída en casos de gripe, por lo tanto, protege del Covid pero también de otros coronavirus y rinovirus y será claramente un elemento protector frente a los catarros de invierno".

Soriano ha augurado que, en el caso de España, "no tardaremos en seguir las recomendaciones de Estados Unidos". Aún así, advierte, "en lugares cerrados sí que sería recomendables llevarlas".

Sobre si es pronto o no para tomar esta medida, el médico de UNIR explica que "en estas ocasiones siempre hay dos posturas". Por un lado, ha indicado, "hay un agotamiento generalizado de la población ante tanta restricción, no poder viajar... y es necesario dar un poco de cuerda pero, por otro lado, no podemos olvidar que la pandemia sigue ahí, no ha desaparecido, hay un brote tremendo en India y, además, hay nuevas variantes que hacen que parte de la eficacia de las vacunas se vea comprometida... por eso siempre hay que tener mucho cuidado y apelar a la responsabilidad individual".

Lo que está claro, ha afirmado el profesor del área de Ciencias de la Salud de UNIR, es que "la transmisión persiste, es decir, todavía nos podemos infectar y, por tanto, la mascarilla hay que mantenerla en lo posible".

Aún así, ha reconocido, "será difícil que un Policía en la calle nos pregunte si estamos vacunados o no, pero a nivel social es bueno que continuemos con la mascarilla en lo posible" porque "la pandemia no está controlada y, por tanto, si hay que pecar por algo es por mantener las medidas de prevención, porque en España todavía hay mucha gente sin vacunar".

MEDIDAS QUE SE "QUEDARÁN CON NOSOTROS"

Tras haber vivido un tiempo muy intenso con confinamientos, estados de alarma, cierres perimetrales o toques de queda, el también médico especialista en Enfermedades Infecciosas ha garantizado que "gracias a la vacuna" podemos empezar a ver "la luz al final del túnel" pero aún así habrá medidas que "indudablemente" se quedarán e interiorizarán entre nosotros.

Durante una entrevista con Europa Press, el experto de UNIR ha recordado que ha habido medidas que llegaron a primeros de marzo de 2020 y que, después de analizar en profundidad el virus, se vieron que no eran tan "eficaces" como pensábamos para reducir el contagio. Entre ellas, ha recordado, el uso de guantes. "Al principio pensábamos que era fundamental salir con ellos y utilizarlos en el supermercado, por ejemplo, pero a día de hoy se ha comprobado que para el coronavirus no es un elemento que funcione".

En este sentido, ha explicado, "ha tenido que pasar tiempo para descubrirlo porque al principio no sabíamos nada del virus ni cómo se transmitía... incluso se pensaba que también se podía contagiar al tocar superficies de cristal y plástico pero todo ello ha desaparecido y se ha demostrado que no son elementos eficaces de vehiculación del virus".

INÓCULO

Lo que no debemos olvidar, ha indicado, es que es un virus "aéreo y lo que importa es el inóculo, es decir, la concentración de particular víricas que hay en una habitación".

Así, ha dicho, sigue siendo "peligroso" ir en un coche, por ejemplo, con cuatro personas y con las ventanas cerradas: "Si uno tiene el virus, seguramente lo cogerán todos".

Por su parte, y con respecto al distanciamiento social, el profesor de UNIR afirma que "no pasa nada por dar un pequeño abrazo que solo dura dos o tres segundos" porque "no es un mecanismo eficaz de contagio" es mucho peor, ha advertido, "estar un buen rato en lugares cerrados, sin ventilación y muy próximos entre nosotros, ahí hay más posibilidad de contagio".

"VACUNAR, VACUNAR Y VACUNAR"

Para el médico de UNIR lo realmente importante para conseguir frenar la evolución del virus "que no desaparecer", ha matizado, es la vacuna. "Hemos visto que, finalmente, las cosas están funcionamiento mejor de lo que en un principio preveíamos y eso es algo muy importante. El haber priorizado en la vacunación a los más vulnerables, los que se ponían más malitos y podían colapsar los hospitales ha sido fundamental. Ya no se ingresa tanto en UCI aunque sí que sigue habiendo casos diagnosticados. Esto nos hace pensar que hemos hecho las cosas bien".

Por tanto, ha asegurado, "el beneficio social de la vacunación ya se está viendo sin haber llegado a la inmunidad de rebaño pero hay que seguir teniendo mucho cuidado y no relajarse".

Con todo ello, el experto de UNIR se muestra optimista ante la evolución de la pandemia. "Creo que ya no va a haber más olas, la cuarta apenas ha existido y eso ha sido gracias al número de vacunados". Eso sí, ha finalizado, "el virus ha venido para quedarse, habrá circulación y reconocimiento de casos, alguna persona morirá por nuevas variantes o porque no se haya querido vacunar, pero impactos tan fuertes como los que hemos tenido hasta ahora no van a ocurrir".

Con todo ello, ha finalizado, "el virus irrumpió de una forma tremenda en nuestro mundo, sin saber qué pasaba y en cuestión de semanas, ahora está remitiendo, con toda la cautela, de la misma manera y, sobre todo, a pesar de nosotros. Gracias a haber vacunado a los más vulnerables, estoy convencido de que esto ha sido lo más importante" por ello, ha apelado a "vacunar, vacunar y vacunar". "Que la gente no dude, las vacunas que tenemos funcionan muy bien".