Guardia Civil resalta la normalidad y hace una valoración "muy positiva" del eclipse en La Rioja

La Guardia Civil desplegó un operativo de vigilancia - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha resaltado la "total normalidad" y ha hecho una valoración "muy positiva" del desarrollo del eclipse solar en La Rioja, "sin registrarse incidencias de especial gravedad".

En nota de prensa, ha señalado cómo la tranquilidad permitió que alrededor de 8.300 personas pudieran disfrutar del acontecimiento en los principales puntos de observación y lugares de interés de la región.

Durante la jornada, ha añadido, "se produjeron algunas incidencias menores, principalmente relacionadas con la elevada afluencia de personas y vehículos".

En Clavijo fue necesario cortar temporalmente la carretera LR-345 al completarse el aforo del punto de observación. En otros enclaves, como Hornos de Moncalvillo, Ezcaray y Arnedillo, se llevaron a cabo "desalojos parciales para garantizar la seguridad y, especialmente, mantener libres los accesos para los vehículos de emergencia".

"Pese a estos episodios puntuales, se cumplió plenamente el objetivo del operativo: que toda la ciudadanía pudiera vivir este acontecimiento extraordinario con seguridad", ha dicho.

En este sentido, la Guardia Civil ha puesto en valor y ha agradecido la colaboración de la ciudadanía, "que en general ha entendido y seguido las indicaciones de los agentes, facilitando así el trabajo de todo el dispositivo".

El "éxito" del operativo, ha dicho, "se atribuye a la coordinación entre las distintas administraciones, la planificación preventiva y la respuesta rápida ante cualquier incidencia".

Desde el Instituto Armado han recordado que "la seguridad en este tipo de eventos de gran concurrencia depende también de la corresponsabilidad ciudadana y del respeto a las normas de autoprotección."