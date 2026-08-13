Los precios suben un 0,2 % en julio en La Rioja y sitúan la tasa interanual en el 3,2 %

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 0,2 por ciento en La Rioja el pasado mes de julio respecto al mes anterior, lo que hace que en un año este aumento haya ascendido hasta el 3,2 por ciento (2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior).

Según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el aumento de precios en julio en La Rioja, con respecto del mes anterior, estuvo encabezado por el combustible, con un 2,7 por ciento.

Actividades recreativas, deporte y cultura registraron una subida del 1,8 por ciento; restaurantes y alojamientos del 0,3 por ciento; y seguros y servicios financieros del 0,1 por ciento.

Por su parte, vestido y calzado descendieron su precio un 12,9 por ciento en julio; y bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron una caída del 0,3 por ciento en relación a junio.

Con el dato de julio los precios encadenan tres meses de subidas en La Rioja. En términos mensuales, la inflación en La Rioja aumentó un 0,2 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1 por ciento.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,7 por ciento más que en julio de 2025 (+2,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,9 por ciento más (+0,9 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,1 por ciento más (-0,4 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,6 por ciento más (+0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1 por ciento (-0,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,3 por ciento (-0,6 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,9 por ciento (-0,1 puntos) y información y comunicaciones, un 2,1 por ciento (+1,6 puntos).

EN TODA ESPAÑA: 0,3% EN JULIO

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3 por ciento en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6 por ciento.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3 por ciento), Galicia (4,1 por ciento) y Baleares (3,9 por ciento). En el lado contrario se situaron Extremadura (3 por ciento), Asturias (3,1 por ciento) y La Rioja(3,2 por ciento).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1 por ciento), Cantabria (+0,8 por ciento) y Galicia (+0,8 por ciento) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1 por ciento) La Rioja (+0,2 por ciento) y Comunitat Valenciana (+0,3 por ciento).