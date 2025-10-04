Unas jornadas abordan la transformación digital en el sector agrícola, los avances y desafíos en la UR

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Grados del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja acoge los días 7 y 8 de octubre las Jornadas 'Transformación digital en el sector agrícola: Avances y desafíos en el siglo XXI', que abordarán cómo la transformación digital impacta la agricultura mediante IA, IoT y análisis de datos, mejorando la sostenibilidad y optimización de recursos.

Organizada por Alfonso Jesús Gil López, del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja, esta actividad se desarrollará en un formato dinámico que combina cinco charlas divulgativas, paneles de expertos, demostraciones tecnológicas y espacios de interacción con el público a través de mesas de debate con los ponentes.

Las jornadas están dirigida a productores agrícolas, profesionales del sector agroalimentario, investigadores, estudiantes y público general interesado en la innovación tecnológica aplicada a la agricultura. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

En ellas se abordarán las principales innovaciones digitales aplicadas a la agricultura, destacando su impacto en la sostenibilidad y eficiencia del sector. Además, se explorarán los desafíos asociados, como la brecha digital, el acceso a infraestructuras y la adaptación de los pequeños productores.

Desde el punto de vista de la innovación y relevancia científico-técnica, la actividad pone en valor el papel de la digitalización en la modernización agrícola, vinculándolo con avances recientes en automatización, monitoreo en tiempo real y toma de decisiones basada en datos.

Para garantizar un enfoque divulgativo accesible y atractivo, se emplearán estrategias interactivas, incluyendo un lenguaje claro y accesible, adaptado a distintos niveles de conocimiento; casos prácticos y demostraciones; materiales audiovisuales y gráficos, facilitando la comprensión de conceptos complejos; así como espacios de participación y debate y la involucración de la prensa, garantizando la difusión de los contenidos.

Esta actividad pretende divulgar el impacto de la transformación digital en la agricultura, destacando la inteligencia artificial, internet (IoT) y el análisis de datos; fomentar el pensamiento crítico sobre los beneficios y desafíos de la digitalización en el sector agrícola; relacionar la digitalización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; así como facilitar el acceso al conocimiento científico, promoviendo la participación ciudadana en el debate sobre el futuro de la agricultura y su impacto en la sociedad.