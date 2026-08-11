La UAGR estima una pérdida de rentabilidad del 40% y exige a Agricultura que actúe "de oficio"

Miembros de la Comisión Permanente de UAGR con su presidente, Roberto Salinas - UAGR

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras denunciar que la Consejería de Agricultura no hace públicos los costes de producción, y el precio de la uva, la Unión de Agricultores y Ganaderos ha calculado una pérdida de rentabilidad del cuarenta por ciento y ha exigido a la Administración que actúe "de oficio".

Miembros de la Comisión Permanente de la UAGR han ofrecido una rueda de prensa advirtiendo del momento "difícil" que atraviesa el campo en La Rioja. Su presidente, Roberto Salinos, ha indicado que, si bien "no se salva ningún sector" la situación es especialmente complicada en la viticultura.

"Sin rentabilidad no hay futuro", ha advertido señalando que este sector ha vivido tres hitos: la sequía, el mildeo y, ahora, la vendimia más temprana. Una situación que llega, ha indicado, cuando "hay viticultores que están vendiendo las uvas con los precios de hace treinta años".

Desde este sindicato no entienden por qué la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, no publica los costes de producción y los precios de la uva cuando llevan "años" pidiéndoselo.

Desde la UAGR han hecho su propia estimación, llegando a la conclusión de que frente a unos costes de producción de 1,35 euros el kilo, la uva se está comprando a una media de 75 céntimos, habiendo agricultores que la están vendiendo a sesenta.

"Hay mucha gente que no va a poder aguantar. Yo personalmente no conozco a ningún agricultor que quiera vivir de las ayudas. Queremos vivir de nuestro trabajo, por eso pedimos un reparto justo de la cadena de valor", ha clamado Salinas.

Álvaro Sodupe, vocal del Consejo de Administración, ha reclamado "precios justos" por el trabajo de los agricultores. "Queremos cumplir con la calidad de Rioja, que es lo que más nos interesa, pero esto tiene que conllevar que nos cubran los costes de producción", ha dicho.

"Nos gusta nuestro trabajo, nos gusta que la gente consuma el vino de Rioja y al Consejo Regulador y a la Interprofesional le decimos que sin rentabilidad no podemos traer la calidad que queremos", ha afirmado.

Carlos Martínez, agricultor, ha advertido de que desde la UAGR no se van a "cansar de denunciar que las administraciones tienen que aplicar la Ley de la Cadena", tanto desde el Gobierno de La Rioja como el Ministerio de Agricultura.

"Con estos datos", ha dicho, "no entendemos por qué nos está actuando de oficio". Y es que, ha señalado: "Hay un desfase tremendo entre los costes de producción y los costes de compra de la uva".