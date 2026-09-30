Presupuestos La Rioja 2027: "Ponen en la diana" las "principales preocupaciones" de los riojanos, sanidad y vivienda

Los Presupuestos 2027 "siguen poniendo en la diana de la acción del Gobierno la sanidad y la vivienda, las dos principales preocupaciones de los riojanos" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha hecho entrega este miércoles del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja (PGLR) y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2027 al Parlamento regional, que "siguen poniendo en la diana de la acción del Gobierno la sanidad y la vivienda, las dos cuestiones que más preocupan hoy a los riojanos".

Tras entregar el proyecto legislativo a la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, Alfonso Domínguez ha destacado que "el Gobierno de La Rioja cumple por cuarto año consecutivo con su obligación estatutaria de presentar las cuentas en tiempo y forma" para que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Y ha definido el proyecto de más de 2.322 millones de euros, el 9,62 % más que los de 2026, como "el más expansivo de la legislatura desde el punto de vista de la inversión y del gasto público social", con 1.448,46 millones de euros.

La sanidad contará con 70,33 millones de euros adicionales destinados a reforzar el sistema público, avanzar en el acuerdo alcanzado con los profesionales sanitarios, reducir las listas de espera y mejorar instalaciones, infraestructuras y tecnología. Con las cuentas de 2027, la inversión en Sanidad será 156 millones superior a la de 2023.

También a lo largo de estos 4 años se han reforzado de manera significativa las políticas de Educación (con más de 82 millones de euros) y de vivienda (más de 21 millones), para incrementar la oferta de vivienda protegida y libre y facilitar el acceso de jóvenes y familias.

Asimismo, el proyecto de 2027 incorpora 20,25 millones adicionales para educación; 19,21 millones para políticas sociales; 17,1 millones para vivienda y cerca de 18 millones para agricultores y ganaderos.

De igual manera afianza las políticas económicas y los recursos de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para continuar apoyando la actividad empresarial, el crecimiento y la creación de empleo.

Alfonso Domínguez también ha incidido en que el proyecto mantiene la política fiscal desarrollada durante la legislatura, con más de 14 rebajas de impuestos, y prevé aplicar en 2027 la deflactación de la tarifa del IRPF si la inflación supera el 3 %, con el objetivo de compensar a los riojanos el impacto de la subida de precios.

Para finalizar, el consejero ha enfatizado que las Cuentas "mantienen un marcado carácter municipalista, con apoyo a los 174 municipios riojanos para mejorar servicios públicos e infraestructuras", e "incorporan la planificación de las principales inversiones transformadoras de La Rioja para los próximos 20 años, en ámbitos como sanidad, educación, economía, servicios sociales y sector agrario".

El proyecto presupuestario inicia ahora su tramitación parlamentaria tras su entrega formal a la Cámara.